張致恒玩抖音直播 老婆雯雯踩場搵人 經理人代回應：前幾日佢太太心情唔好！

張致恒早前為兒子報名入讀幼稚園時遭校長歧視，他不忿公開斥問「難道我個仔就唔配讀書嗎？」、「有一個咁樣嘅爸爸就唔可以係呢個社會立足嗎？」太太雯雯看不過眼老公被網民鬧爆，在社交網反擊網民，幫老公出頭。可是日前雯雯突然感性出po講關係結束，被指與張致恒有關，對於婚變傳聞，張致恒終透過經理人代回應。

編輯：東方新地｜圖片來源：[email protected]_mama、[email protected]、[email protected]、[email protected]新Monday、抖音@張致恒｜原文：新Monday