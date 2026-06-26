張致恒親解窮爆生4個原因 心痛二仔患過度活躍加自閉症

前Boy’z成員張致恒自轉行做搬運工人後，生活漸趨穩定，近日他罕見受訪談及家庭生活，不僅親解欠債仍狂生四子的原因，更首度公開二子患有過度活躍及自閉症的辛酸，一句「鍾意做人有壓力」背後藏著外人難以想像的重擔。