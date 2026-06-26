張致恒親解窮爆生4個原因 心痛二仔患過度活躍加自閉症
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前Boy’z成員張致恒自轉行做搬運工人後，生活漸趨穩定，近日他罕見受訪談及家庭生活，不僅親解欠債仍狂生四子的原因，更首度公開二子患有過度活躍及自閉症的辛酸，一句「鍾意做人有壓力」背後藏著外人難以想像的重擔。
張致恒朝六晚六規律生活靠搬運養家
張致恒近日受訪時坦言當初被迫退出演藝圈「好唔開心」，但他選擇向前看，「人係需要向前行，一直望住後面，永遠都無辦法向前跑。」現時他每日清晨6點半出門，下午6點收工，晚上9點便上床休息，過著與昔日藝人生涯截然不同的規律生活。張致恒笑言不想再捱夜有黑眼圈，更激罕公開感謝妻子雯雯，「我都要多謝我老婆，大部分都係由佢控制。」他形容雖然辛苦、壓力大，但這正是他想要的生活。
張致恒解釋傳統思想驅使生養四子
外界一直質疑張致恒經濟拮据仍不斷生育，他終於親自回應：「我係中國傳統思想，屋企一定要熱鬧，屋企多啲人，起碼有事嘅時候可以多對手。」張致恒與雯雯自2019年結婚後先後誕下4名兒子，一家六口的開支雖然龐大，但他堅持認為家庭人丁興旺是一種幸福。他更直言「無我鍾意做人有呢種壓力，如果唔係我覺得枉過此生」。
二子近5歲仍未能說話令張致恒心酸
張致恒透露二子是四個孩子中湊得最辛苦的一個，因其患有過度活躍加自閉症。他憶述二子出世時腸胃已有問題，每晚要孭住才肯入睡，「我係企喺度瞓，有時就坐喺梳化佢就孭住喺心口咁樣瞓。」二子現時將近5歲，但依然不會說話、不會表達自己，情緒亦極難控制，「一唔咬住個奶嘴呢就會發爛渣，就會周圍掉嘢可能會打人。」張致恒帶二子出街更要面對途人的奇異眼光，他分享曾有長者在巴士上當面批評他「都唔知點樣做人阿爸嘅，咁大個仲畀奶嘴佢食」，令他既憤怒又無奈，「人哋唔明白你小朋友係點樣。」
網民態度逆轉感嘆張致恒浪子回頭
張致恒的訪問曝光後隨即引起網民熱議，不少人對其態度大為改觀。有網民留言「以前覺得佢唔負責任，而家睇到佢咁努力養家，真係浪子回頭」、「二仔嘅情況真係好心酸，做父母嘅壓力外人好難明白」。亦有網民對雯雯表示敬佩，「四個仔加一個有特殊需要，呢個媽媽真係好捱得」。不過仍有部分網民持保留態度，認為「經濟能力未跟得上就唔應該生咁多」。
圖片來源：IG@stevencheung、抖音、IG@ugly__mama資料或影片來源：原文刊於新假期