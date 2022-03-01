張致恒被業主迫遷隨時瞓街 大肚老婆雯雯崩潰爆Seed：去邊先最安全？

張致恒Steven早前與老婆雯雯離婚唔成極速復合，仲戲劇性迎接第二胎，宣布雯雯已懷孕6個月，正所謂一波未平一波又起，雯雯再於IG爆Seed透露被迫遷，仲話搞到佢崩潰瞓唔到覺，大肚婆話自己就快生，兩個仔又咁細，直斥業主終止合約好無助，絕對是貧賤夫婦百事哀的真人版。