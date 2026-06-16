張與辰突腹痛緊急送院 癱軟大堂片段曝光 留院原因令人擔心
廣告
大馬創作歌手張與辰（Vic）今晨突然緊急送院，消息傳出後即時牽動大批歌迷情緒。據了解，張與辰昨晚臨睡前突感劇烈腹痛，形容為「從未試過嘅內臟疼痛」，情況嚴重至需要即時入院接受檢查，目前已獲安排留院觀察一晚。
張與辰癱軟醫院大堂手按腹部表情痛苦
從現場片段所見，身穿黃色上衣、戴著口罩和帽子的張與辰癱軟在醫院大堂梳化上，全程用手緊按腹部位置，面容扭曲流露出明顯痛楚。其後在工作人員攙扶下，他才勉強站起步往診症室接受檢查。經醫生初步診斷後，張與辰隨即獲安排入住病房，需留院觀察一晚以進行更詳細的身體檢查，確認腹痛成因。
張與辰病床拍片報平安高舉V字手勢
張與辰其後在病床上拍攝短片向歌迷報平安，雖然臉色略帶蒼白，但仍努力擠出笑容並高舉V字手勢。他透露：「尋晚臨瞓前突然間覺得個肚好痛，係一種從未試過嘅內臟疼痛，而唔係普通皮膚或肌肉痛。為咗安全起見，今日就嚟咗醫院檢查。」他又表示醫生要求留院一日做詳細檢查，叮囑歌迷不用擔心，更不忘宣傳：「記得要聽我嘅新歌呀！」
大馬歌手獨自在港打拼工作繁忙惹關注
張與辰作為馬來西亞創作歌手，近年積極在香港發展音樂事業，工作行程相當密集。有歌迷留言指出他近日工作量太大，擔心今次身體響起警號與過度勞累有關。事實上，張與辰一直獨自在港生活和工作，身邊缺乏家人照顧，今次突然入院更令粉絲格外心痛和掛念。
辰粉湧入留言區集氣祝福早日康復
消息曝光後，大批「辰粉」隨即湧入留言區送上祝福和集氣。有粉絲留言「與辰多休息，祝你早日康復」、「你一個人喺香港生活，工作又忙，記住要好好照顧自己」，亦有人寫道「辰粉個個都在，默默等你康復」。更有歌迷直言「真的要休息一下！工作太頻密啦！要愛惜身體」，字裡行間盡是對偶像的關心與不捨，短短數十分鐘內已累積逾60則留言為張與辰打氣。
資料或影片來源：原文刊於新假期