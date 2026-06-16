張與辰突腹痛緊急送院 癱軟大堂片段曝光 留院原因令人擔心

大馬創作歌手張與辰（Vic）今晨突然緊急送院，消息傳出後即時牽動大批歌迷情緒。據了解，張與辰昨晚臨睡前突感劇烈腹痛，形容為「從未試過嘅內臟疼痛」，情況嚴重至需要即時入院接受檢查，目前已獲安排留院觀察一晚。