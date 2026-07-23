張與辰新曲MV《迷戀有害》激戰喬美莎 親解選角內幕 自爆拍攝前最怕發生1件事

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張與辰日前舉辦全新音樂作品首播會，破天荒邀請「魔音女團」成員喬美莎擔任女主角，兩人在鏡頭前上演極度親暱的曖昧互動；面對外界高度關注雙方合作火花，男方受訪時竟自揭拍攝期間內心極度恐懼，甚至為此刻意禁食，背後隱藏的極大尷尬真相隨即引爆話題。

首播會直擊張與辰喬美莎極親密互動

張與辰日前為剛推出的新曲《迷戀有害》舉行音樂影片首播會，讓一眾死忠粉絲率先欣賞全新挑戰的節奏藍調曲風。活動現場高潮迭起，大屏幕首度公開他與女主角喬美莎極度惹火的親密接觸畫面，惹來全場觀眾瘋狂尖叫。製作單位更特別安排抽獎環節，幸運中籤的四名粉絲獲准上台，直接與偶像零距離重演影片中的親暱戲碼，瞬間令現場氣氛推上最高點。同場加映網上節目《浪談老事》首個實體見面會，主持陣容劉威煌聯同梁浩賢及甘永傑齊齊亮相，場面同樣熱鬧非凡。

張與辰親解選角內幕自爆最怕有口氣

針對這場引發轟動的親暱戲份，張與辰坦言埋位初期感到渾身不自在，他直言：「拍攝時真係好近，我都有啲怕醜，怕自己有口氣，好彩冇食特別嘢，後尾都投入角色。」他更親自披露主動欽點喬美莎的原因，指出對方擁有外國血統加上散發獨特公主氣質，完美符合劇本中希臘神話背景設定。另一邊廂，劉威煌等三位主持亦大談邀請顏米羔助陣線下活動的原因，透露大家自從2024年年尾於麥花臣場館開騷後便再無交集，今次順理成章找來這位久未合作的好兄弟敘舊兼玩轉舞台。

迎合粉絲要求《迷戀有害》曲風大轉變

今次推出《迷戀有害》其實隱藏著寵粉心思，張與辰指出不少追隨者一直渴望聽到他演繹不同風格，所以才決心作此突破，他更宣佈將於七月二十五日在九龍灣舉辦實體展覽回饋大眾。回看過往發展軌跡，張與辰與魔音女團原來早結下不解之緣，雙方除了共用排舞室，男方更曾親自為女團作曲，促成今次默契十足的合作。至於《浪談老事》團隊同樣動作頻頻，早前未正式上架便搶先在廣州試水溫舉辦聚會，至今次終把整個節目概念完整搬上大舞台，見證著兄弟班心血逐漸成形。

狂粉當眾示愛顏米羔寄語好兄弟齊發功

一眾粉絲對於偶像的新嘗試反應極度熱烈，在遊戲環節中除了落力選出對方最愛美食，更有人失控大喊：「與辰I Love You！」以最直接方式表達愛意。活動後的網絡討論區同樣被洗版，網民紛紛大讚新曲旋律洗腦兼畫面唯美。而作為見面會重量級嘉賓的顏米羔，亦親自向三位好兄弟送上窩心點評，他公開表示：「佢哋呢幾個麻甩佬咁做好啱，我寄語佢哋可以愈做愈好，唔使一定要諗嘉賓呢個位，可以攞件事出嚟講都得，因人和事都可以係浪談老事。」這番說話獲得大批網民轉發讚好。

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（圖片來源：大會提供）
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資料或影片來源：原文刊於新假期

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