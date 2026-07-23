張與辰新曲MV《迷戀有害》激戰喬美莎 親解選角內幕 自爆拍攝前最怕發生1件事

張與辰日前舉辦全新音樂作品首播會，破天荒邀請「魔音女團」成員喬美莎擔任女主角，兩人在鏡頭前上演極度親暱的曖昧互動；面對外界高度關注雙方合作火花，男方受訪時竟自揭拍攝期間內心極度恐懼，甚至為此刻意禁食，背後隱藏的極大尷尬真相隨即引爆話題。