宏福苑五級火｜張與辰內地演出心情忐忑宣布捐出善款 火災當日動員粉絲團派物資
《中年好聲音3》亞軍張與辰昨日在社交平台發表長文，透露過去兩天於內地中山及珠海登台演出期間心情極度忐忑。他感謝主辦方理解並允許調整歌單，更感謝現場觀眾的體諒配合，並宣布將把演出善款連同個人心意捐贈給相關機構。這位歌手的舉動背後有著令人動容的原因。
張與辰內地演出心情沉重 主辦方體諒調整歌單
張與辰在文中坦言，雖然中山與珠海的演出如期完成，但他的心情始終忐忑不安。他特別感謝主辦方的理解，容許他因應當前情況調整原定歌單內容。現場觀眾對於這個突然改動也表現出高度體諒，讓張與辰深受感動。他在台上獻唱了《獅子山下》，將原本的賞菊之旅與晚宴轉化為一場為大埔集氣的特別夜晚，賦予演出更深層的意義。
張與辰火災當日正拍攝宣傳照 即時動員粉絲團參與救援
張與辰透露，大埔宏福苑火災事故發生當天，他正在拍攝手錶宣傳照片。得知消息後立即時刻關注新聞動態，當晚便與「與辰同行」粉絲團夥伴們商量能夠提供的協助。翌日會員們便出發採購救援物資，親自到現場分發並參與義工服務工作。同時他也主動與公司溝通，討論是否可以調整演出內容以配合當前社會氣氛，展現出藝人的社會責任感。
張與辰宣布捐出演出善款 呼籲繼續為災民禱告
張與辰在文末宣布，將把是次內地演出所得的善款連同個人心意，一併捐贈給相關救援機構。他懇請大眾繼續為災民禱告，希望不再有新增傷亡，願一切能夠盡快好轉。這位歌手強調「一個人的力量或許微薄」，但慶幸身邊有一群始終疼愛和保護他的人，讓他能夠在困難時刻傳遞溫暖和正能量給社會。之後他返港捐款，並在社交平台貼出憑證為十萬港元以及八千人民幣。
網民大讚張與辰有心 稱讚藝人應有社會責任
張與辰的長文發布後，網民紛紛留言讚賞他的善舉。有網民表示「真係好有心，呢個先係藝人應該有嘅社會責任」，亦有人大讚「喺呢個時候仍然記住要幫人，好感動」。不少粉絲更表示會繼續支持他的慈善工作，認為他以實際行動展現了正面的社會影響力。部分網民亦認為張與辰調整歌單的決定非常合適，展現出對社會事件的敏感度和同理心。
圖片來源：fb@張與辰 Vic、IG@victeo資料或影片來源：原文刊於新假期