宏福苑五級火｜張與辰內地演出心情忐忑宣布捐出善款 火災當日動員粉絲團派物資

《中年好聲音3》亞軍張與辰昨日在社交平台發表長文，透露過去兩天於內地中山及珠海登台演出期間心情極度忐忑。他感謝主辦方理解並允許調整歌單，更感謝現場觀眾的體諒配合，並宣布將把演出善款連同個人心意捐贈給相關機構。這位歌手的舉動背後有著令人動容的原因。