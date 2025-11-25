張與辰驚喜現身粉絲晚宴 91歲婆婆首次追星感動全場

張與辰驚喜現身粉絲周年晚宴，溫馨場面令全場感動不已。11月23日晚上，「與辰同行」國際後援會舉辦成立一周年慶祝晚宴，現場氣氛溫馨熱烈，粉絲們齊聚一堂回顧這一年的美好時光。當晚最令人驚喜的是，張與辰在完成其他工作後火速趕到現場，親自向支持他的粉絲表達感謝，現場歡呼聲此起彼落。