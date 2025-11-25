張與辰驚喜現身粉絲晚宴 91歲婆婆首次追星感動全場
張與辰驚喜現身粉絲周年晚宴，溫馨場面令全場感動不已。11月23日晚上，「與辰同行」國際後援會舉辦成立一周年慶祝晚宴，現場氣氛溫馨熱烈，粉絲們齊聚一堂回顧這一年的美好時光。當晚最令人驚喜的是，張與辰在完成其他工作後火速趕到現場，親自向支持他的粉絲表達感謝，現場歡呼聲此起彼落。
91歲婆婆首次追星感動全場
晚宴中最溫暖的時刻，莫過於一位91歲婆婆在女兒陪同下親臨現場。據了解，這位婆婆一直默默支持張與辰，而這次更是她人生中第一次「追星」經歷。婆婆與女兒一同加入粉絲後援會，這份跨世代的支持令在場所有人深受感動。現場不少粉絲主動分享自己因張與辰的音樂、正能量與真誠而加入「與辰同行」大家庭的心路歷程，場面真摯動人。
張與辰火速趕場獻唱新歌
向來寵粉的張與辰當晚在完成活動後，隨即趕往晚宴會場親自向粉絲表達一年來的感謝。他不但驚喜現身，更以讓他初露鋒芒的《祝君好》經典造型亮相，瞬間勾起粉絲們的美好回憶。張與辰更即場獻唱最新單曲《Novara》，精彩演出點燃全場氣氛，粉絲歡呼聲響徹會場。整個晚宴流程豐富而細緻，除了共享溫馨愉快的晚餐外，辰粉們亦積極參與多項精心設計的互動遊戲，笑聲不斷。
生命鬥士分享勵志故事傳遞正能量
大會特別邀請了一位「生命鬥士」在晚宴上分享其勵志故事，內容與張與辰音樂中所傳遞的堅持與希望不謀而合，為整個晚宴注入更多力量與正能量。這個安排不僅呼應了張與辰一直以來透過音樂傳遞正面訊息的理念，也讓現場粉絲感受到偶像作品背後的深層意義。晚宴尾聲，辰粉以暖心方式回禮，全場大合唱《不遠》，以歌聲傳遞支持與情感。
粉絲大合唱展現深厚情誼
張與辰全程投入與粉絲親切互動，再次展現他真誠貼心的一面。當粉絲們齊聲合唱《不遠》時，現場氣氛達到高潮，這首歌彷彿成為偶像與粉絲之間情感連結的橋樑。這場周年晚宴不僅是一次慶祝活動，更是偶像與粉絲之間深厚情誼的見證。對所有辰粉而言，這是一個溫暖而難忘的晚上，也為未來的同行旅程寫下美好序章。
