張與辰兩病齊發驚魂3日！最新近況曝光 出院即做一件事嚇親網民
廣告
張與辰近日接受訪問時回顧早前一段驚魂經歷，透露自己曾在半夜因劇痛無法行走而緊急求醫，最終被診斷為急性腸胃炎與腎結石同時發作。更令人意外的是，他出院當日打完止痛針便即刻拖住行李箱上高鐵趕往桂林，整個人暈陀陀依然堅持出發。
張與辰半夜痛到行幾步就要停低求救
張與辰憶述當時情況仍然心有餘悸，他形容那種痛楚是從未經歷過的級別，「嗰日真係有嚇親嘅，自己係有嚇到嘅。因為從來未試過痛成咁樣」。他表示當晚痛到連行去上車的短短一段路都要每走幾步便停下來，而且痛到想嘔，整個人完全無法正常活動。到達醫院的一刻，他見到大堂沙發便立即趴了上去，「唔想郁啊，唔好叫我」，因為實在太不舒服。經醫生檢查後，發現除了急性腸胃炎令胃部劇痛外，照影像時更意外發現腎結石已經跌出，兩病齊發令痛楚加倍。
張與辰回應帶病上高鐵原因出乎意料
張與辰透露自己在18號出院當日便打了一支止痛針，隨即回家執好行李箱直接上高鐵前往桂林，「所以佢嗰支針呢，係會令到你好想睡眠嘅」。他坦言落到車站時整個人暈陀陀，上車後便直接在列車酒店休息補眠。對於為何不多休息幾日才出發，他似乎覺得打完針就等於「搞掂」，工作狂本色盡現，完全無打算因為身體不適而延遲行程。
兩病齊發驚魂三日嚇親身邊人
張與辰解釋腎結石其實一直存在體內，「佢要痛嘅時候佢就痛，佢唔痛嘅時候佢又唔痛」，屬於不定時炸彈般的存在。今次偏偏在急性腸胃炎發作的同一時間，腎結石亦跌出來一齊夾擊，令他經歷了人生中最痛苦的三日。從半夜求救入院到確診雙重病症，再到打針出院即刻趕路，整段經歷可謂驚心動魄，身邊人得知後都替他捏一把汗。
網民驚訝張與辰康復速度兼爆買能力
張與辰在訪問中自爆目前已經完全康復，更得意宣布「今日個lunch食咗兩個榴槤」，證明胃口已經百分百回歸。他又透露自己在桂林化身購物狂，連彩色玻璃燈都買埋，見到靚衫又忍不住出手，「哎呀，買呀買呀！」網民對此反應兩極，有人留言「病完即刻食兩個榴槤，個胃真係鐵打」，亦有人笑言「工作狂加購物狂，呢個組合真係無得救」，更有粉絲表示擔心他不懂照顧自己，叮囑他日後要多注意身體。
資料或影片來源：原文刊於新假期