張與辰兩病齊發驚魂3日！最新近況曝光 出院即做一件事嚇親網民

張與辰近日接受訪問時回顧早前一段驚魂經歷，透露自己曾在半夜因劇痛無法行走而緊急求醫，最終被診斷為急性腸胃炎與腎結石同時發作。更令人意外的是，他出院當日打完止痛針便即刻拖住行李箱上高鐵趕往桂林，整個人暈陀陀依然堅持出發。