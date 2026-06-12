張與辰《飛常日誌II》主題曲一手包辦 驚爆「家人價」頂硬上！自揭新歌MV勁燒錢
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張與辰6月9日現身機場為TVB重頭劇《飛常日誌II》宣傳造勢，首次公開演唱由他一手包辦作曲編曲的主題曲《I Found My Way》。這位多才多藝的歌手不但親自操刀音樂製作，更找來胞弟跨海執導MV，兄弟檔首次合作背後原來另有玄機。
張與辰搵細佬拍MV慳成本
張與辰透露今次MV製作成本不菲，因為加入了大量CG特效，所以決定找胞弟在馬來西亞執導。他笑言選擇弟弟並非因為友情價，而是「家人價」，直言「所以要搵細佬拍，唔係友情價，係家人價」。張與辰更爆料指弟弟會更了解自己的喜好，而且即使半夜三點幾傳訊息給對方也不會被罵，「我半夜三點幾send message俾佢，唔可以鬧我」，如果弟弟不回覆他就會直接致電追問。
《飛常日誌II》主題曲一手包辦
作為《飛常日誌II》的主題曲創作人，張與辰包攬了作曲、編曲及主唱等工作。他表示MV內容講述自己尋找方向並朝著目標前進的歷程，與劇集主題互相呼應。這首《I Found My Way》將於6月15日在全球音樂平台正式發行上架，同日晚上8時MV會在TMG YouTube首播。
兄弟合作製作MV首次曝光
張與辰與胞弟首次以兄弟檔身份合作製作MV，成為今次宣傳活動的一大亮點。由於MV加入了大量CG製作，成本相當高昂，因此選擇家人合作既能確保質素，又能控制預算。張與辰坦言弟弟更了解他的創作理念和個人喜好，溝通上更加順暢。
網民期待新劇主題曲表現
消息公布後，網民紛紛表達對張與辰新作品的期待。有粉絲留言「好期待聽到完整版」，亦有人讚賞他的全才表現「作曲編曲主唱一手包辦真係好勁」。不少觀眾表示會準時收看《飛常日誌II》首播，同時欣賞這首由張與辰親自創作的主題曲。《飛常日誌II》將於6月15日晚上8時30分在翡翠台首播。
資料或影片來源：原文刊於新假期