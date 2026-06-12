張與辰《飛常日誌II》主題曲一手包辦 驚爆「家人價」頂硬上！自揭新歌MV勁燒錢

張與辰6月9日現身機場為TVB重頭劇《飛常日誌II》宣傳造勢，首次公開演唱由他一手包辦作曲編曲的主題曲《I Found My Way》。這位多才多藝的歌手不但親自操刀音樂製作，更找來胞弟跨海執導MV，兄弟檔首次合作背後原來另有玄機。