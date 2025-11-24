TVB人氣歌手張與辰為跨年騷創作主題曲《NOVARA》 自爆歌名超騎呢靈感竟來自一頂帽？
TVB Music Group人氣唱作歌手張與辰日前推出全新粵語單曲《NOVARA》，更為即將舉行的跨年演唱會擔任主題曲。與辰今次全方位包辦作曲、編曲及監製，大騷音樂才華。不過最令人意想不到的是，新歌歌名《NOVARA》的靈感來源竟然與一頂帽有關，究竟背後有何玄機？
張與辰MV大玩太空科幻 置身XR虛擬工作室
今次新歌《NOVARA》的MV拍攝亦充滿驚喜，張與辰首次挑戰在XR虛擬工作室Votion Studio進行拍攝，製作團隊結合現實及虛擬環境，成功打造出充滿神秘感的外太空場景，讓與辰彷彿置身於銀河之間。為了配合歌曲的快節奏，MV中亦加入了精彩的舞蹈編排，與辰更換上超過四種不同風格的造型，視覺效果極度豐富，絕對能讓歌迷眼前一亮。MV完整版將會在11月25日晚上8點於TVB Music Group官方YouTube頻道首播，粉絲們切勿錯過。
張與辰親自解畫 「《Novara》就係新星嘅世代」
對於新歌名字的由來，張與辰大方分享了背後有趣的創作故事。他透露當得知將於12月31日大除夕舉行名為《The Novara Ball》的跨年演唱會後，便決定創作一首演唱會主題曲。他解釋：「經過一番搜尋，發現拉丁文中的“Nova”是新星誕生的意思，非常切合我之前演唱會玩的Intergalactic即係space ball的概念。」他續指當時碰巧戴著一頂印有「New Era」字樣的帽子，靈機一觸便將兩者結合，但又覺得「Nova Era」讀音拗口，於是簡化成《Novara》。他笑言：「不如簡化佢就叫《Novara》啦，意思就係 – – 新星嘅世代。再加上我哋又係一個跨年演唱會，所以就有一個新嘅世代，新嘅開始，Perfect！」
張與辰首度挑戰快歌編曲 盼新歌鼓勵聽眾追夢
《NOVARA》由張與辰一手包辦作曲、編曲及監製，並邀請了著名填詞人T-Rexx填詞。與辰坦言，在創作過程中也面臨不少挑戰，尤其是在編曲方面，因為快歌需要兼備洗腦旋律、趣味性、獨特風格及舞蹈配合，對他來說是一次全新的嘗試。他希望透過歌曲充滿力量感的歌詞，鼓勵每一位聽眾勇敢踏出第一步，為自己的生活創造新的開始，不論年齡大小，都能勇敢追尋夢想，克服來自周圍的質疑與挑戰，迎接屬於自己的「新星世代」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期