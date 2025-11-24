TVB人氣歌手張與辰為跨年騷創作主題曲《NOVARA》 自爆歌名超騎呢靈感竟來自一頂帽？

TVB Music Group人氣唱作歌手張與辰日前推出全新粵語單曲《NOVARA》，更為即將舉行的跨年演唱會擔任主題曲。與辰今次全方位包辦作曲、編曲及監製，大騷音樂才華。不過最令人意想不到的是，新歌歌名《NOVARA》的靈感來源竟然與一頂帽有關，究竟背後有何玄機？