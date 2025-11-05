玄學家張芯熏驚爆「赤馬紅羊」大災難｜點名3生肖明年墮深淵 荷包慘痛兼被至親出賣？
張芯熏師傅直播驚爆「赤馬紅羊」劫
在梁思浩主持的節目《直播靈接觸》中，嘉賓張芯熏師傅解釋了「赤馬紅羊」的由來，指出明年2026年為丙午馬年，後年2027年為丁未羊年，天干地支皆屬火，加上正值火運最旺的九運，因此力量極為強大，令網上充斥末日降臨的恐慌言論。師傅警告，在這段動盪之年，所有人都會變得異常急躁，即使是溫馴的人也可能突然情緒失控，因小事而方寸大亂，從而做出錯誤決策，後果不堪設想。
張芯熏師傅點名3生肖「明年墮落深淵」
張芯熏師傅在節目中直接點名三個生肖將在「赤馬紅羊」年期間面臨巨大挑戰。她直言屬馬的人明年將會「首當其衝」，各種問題都會發生，形容情況猶如「墮落深淵」。其次是屬鼠的朋友，明年犯太歲會「麻煩好多」，因鼠屬水，遇上火旺之年，師傅斷言：
「鼠屬水、遇上火旺，好容易兵戎相見。」
她更預測屬鼠者將面臨荷包慘痛的局面。而屬羊的朋友在後年2027年亦「都好慘」，可能會「畀身邊最親嘅人呃」。經濟方面，師傅預測2025年稍有喘息機會，但接下來的兩年火運，經濟將會出現「恐慌性插水」。
張芯熏師傅拆解《山海經》暗藏奇門遁甲玄機
節目中，張芯熏師傅亦深入講解了古籍《山海經》與奇門遁甲的神秘關聯。她提到，相傳九天玄女下凡傳授黃帝的「太乙遁甲」、「六壬步斗之術」等，正是奇門遁甲的前身，而《山海經》不僅記錄了古代的地理日誌及真實存在的風水龍脈，書中描述的奇珍異獸更與現代科技不謀而合。她舉例，書中一種名為「酸與」的怪鳥，擁有六目、三手、三翼，其凶殘程度與現代的戰鬥機非常相似，印證了古籍中暗藏的玄機。
網民熱議如何化解 張芯熏師傅教路一招自救
面對如此驚人的預言，不少觀眾都關心如何趨吉避凶。張芯熏師傅特別為明年犯太歲的屬鼠朋友提供化解方法，她建議要「賣乖」，盡量保持低調，並表示：「要破解就要賣乖，乖乖哋喇，多啲請人食嘢，同埋可以嘅話退居二線，扮老二唔係最大嗰個。」對於所有人，師傅則忠告在動盪之年，最重要是保持耐性，切忌急躁行事，方能平安渡過難關。