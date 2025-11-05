玄學家張芯熏驚爆「赤馬紅羊」大災難｜點名3生肖明年墮深淵 荷包慘痛兼被至親出賣？

玄學家張芯熏師傅於11月4日晚在靈異節目《直播靈接觸》中，驚爆明年2026年將踏入「赤馬紅羊」之年，預言屆時動盪不安，更直接點名3大生肖將首當其衝，面臨墮入深淵般的困境，甚至會荷包慘痛、被最親的人出賣！師傅同時預測經濟將出現恐慌性插水，究竟是哪幾個生肖需要特別提防，又有沒有化解之法？