玄學家張芯熏驚爆「赤馬紅羊」大災難｜點名3生肖明年墮深淵 荷包慘痛兼被至親出賣？

玄學家張芯熏師傅於11月4日晚在靈異節目《直播靈接觸》中，驚爆明年2026年將踏入「赤馬紅羊」之年，預言屆時動盪不安，更直接點名3大生肖將首當其衝，面臨墮入深淵般的困境，甚至會荷包慘痛、被最親的人出賣！師傅同時預測經濟將出現恐慌性插水，究竟是哪幾個生肖需要特別提防，又有沒有化解之法？

張芯熏師傅直播驚爆「赤馬紅羊」劫

在梁思浩主持的節目《直播靈接觸》中，嘉賓張芯熏師傅解釋了「赤馬紅羊」的由來，指出明年2026年為丙午馬年，後年2027年為丁未羊年，天干地支皆屬火，加上正值火運最旺的九運，因此力量極為強大，令網上充斥末日降臨的恐慌言論。師傅警告，在這段動盪之年，所有人都會變得異常急躁，即使是溫馴的人也可能突然情緒失控，因小事而方寸大亂，從而做出錯誤決策，後果不堪設想。

張芯熏師傅點名3生肖「明年墮落深淵」

張芯熏師傅在節目中直接點名三個生肖將在「赤馬紅羊」年期間面臨巨大挑戰。她直言屬馬的人明年將會「首當其衝」，各種問題都會發生，形容情況猶如「墮落深淵」。其次是屬鼠的朋友，明年犯太歲會「麻煩好多」，因鼠屬水，遇上火旺之年，師傅斷言：

「鼠屬水、遇上火旺，好容易兵戎相見。」

她更預測屬鼠者將面臨荷包慘痛的局面。而屬羊的朋友在後年2027年亦「都好慘」，可能會「畀身邊最親嘅人呃」。經濟方面，師傅預測2025年稍有喘息機會，但接下來的兩年火運，經濟將會出現「恐慌性插水」。

張芯熏師傅拆解《山海經》暗藏奇門遁甲玄機

節目中，張芯熏師傅亦深入講解了古籍《山海經》與奇門遁甲的神秘關聯。她提到，相傳九天玄女下凡傳授黃帝的「太乙遁甲」、「六壬步斗之術」等，正是奇門遁甲的前身，而《山海經》不僅記錄了古代的地理日誌及真實存在的風水龍脈，書中描述的奇珍異獸更與現代科技不謀而合。她舉例，書中一種名為「酸與」的怪鳥，擁有六目、三手、三翼，其凶殘程度與現代的戰鬥機非常相似，印證了古籍中暗藏的玄機。

網民熱議如何化解 張芯熏師傅教路一招自救

面對如此驚人的預言，不少觀眾都關心如何趨吉避凶。張芯熏師傅特別為明年犯太歲的屬鼠朋友提供化解方法，她建議要「賣乖」，盡量保持低調，並表示：「要破解就要賣乖，乖乖哋喇，多啲請人食嘢，同埋可以嘅話退居二線，扮老二唔係最大嗰個。」對於所有人，師傅則忠告在動盪之年，最重要是保持耐性，切忌急躁行事，方能平安渡過難關。

