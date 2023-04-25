張衛健10年前抗日劇登熱搜 河底撈嘢魚蝦蟹齊晒 勁離譜但網民Buy
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58歲的張衛健早年轉戰內地賺夠人仔，近年刻意減產樂得清閒，最近一次公開露面是在張國榮紀念演唱會，見他狀態甚弗，凍齡有術。內地網民看來都好掛住張衛健， 一套10年前由他主演的抗日劇《五台山抗日傳奇之女尼排》近日突然在內地翻Hit，更以「張衛健從河裡撈的東西逐漸離譜了」登上微博熱搜，全因劇中的他在河底瘋狂撈嘢，唔止魚蝦蟹，就連女兒紅、玫瑰都有，網民都話勁離譜！
張衛健濕身演出
張衛健10年前拍的劇《五台山抗日傳奇之女尼排》是一齣抗日劇，以五台山作背景，張衛健扮演的女兵排指導員，在清平庵受日軍侵略時，帶領尼姑入世反擊。至於近日在微博瘋傳的片段，片長約1分半鐘，本來一身軍裝的張衛健脫下身上的裝備，對尼姑說：「今天給你抓一條魚，晚上回去做給你吃。」
河底狂尋寶發放笑彈
張衛健轉身戴住帽跳入河中，先後撈出鯽魚、黃鱔、螃蟹、蜆、蝦，還丟到尼姑身旁，他撈出的河鮮種類之多，連黃鱔都有，不過最離譜就是張衛健竟然再撈出女兒紅及紅玫瑰。
網民插劇情唔合常理
這段片在微博非常Hit，更以「張衛健從河裡撈的東西逐漸離譜了」登上微博熱搜，不少內地網民都插劇情荒謬及離晒大譜：「這河裡啥都有，未免太離譜了吧。」、「下那麼多次水，帽子居然都不掉」、「傳說中的多啦A河」等，而張衛健最後撈到紅玫瑰對尼姑說：「今天晚上給你插上」，這句對白更被指過火。雖然劇情勁離譜但網民就大讚張衛健：「很喜歡張衛健，這表情也太搞笑了。」、「孫悟空，很正常。」「以前的劇真是好看呀！」胡鬧歸胡鬧，張衛健依然大把捧場客。
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撰文：東方新地圖片來源：微博影片截圖、微博@張衛健