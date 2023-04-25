張衛健10年前抗日劇登熱搜 河底撈嘢魚蝦蟹齊晒 勁離譜但網民Buy

58歲的張衛健早年轉戰內地賺夠人仔，近年刻意減產樂得清閒，最近一次公開露面是在張國榮紀念演唱會，見他狀態甚弗，凍齡有術。內地網民看來都好掛住張衛健， 一套10年前由他主演的抗日劇《五台山抗日傳奇之女尼排》近日突然在內地翻Hit，更以「張衛健從河裡撈的東西逐漸離譜了」登上微博熱搜，全因劇中的他在河底瘋狂撈嘢，唔止魚蝦蟹，就連女兒紅、玫瑰都有，網民都話勁離譜！