張衛健

張衛健10年前抗日劇登熱搜 河底撈嘢魚蝦蟹齊晒 勁離譜但網民Buy

最新娛聞
東方新地

廣告

58歲的張衛健早年轉戰內地賺夠人仔，近年刻意減產樂得清閒，最近一次公開露面是在張國榮紀念演唱會，見他狀態甚弗，凍齡有術。內地網民看來都好掛住張衛健， 一套10年前由他主演的抗日劇《五台山抗日傳奇之女尼排》近日突然在內地翻Hit，更以「張衛健從河裡撈的東西逐漸離譜了」登上微博熱搜，全因劇中的他在河底瘋狂撈嘢，唔止魚蝦蟹，就連女兒紅、玫瑰都有，網民都話勁離譜！

張衛健 《五台山抗日傳奇之女尼排》除了有港人熟悉的張衛健，還有李彩華。
《五台山抗日傳奇之女尼排》除了有港人熟悉的張衛健，還有李彩華。（圖片來源：《五台山抗日傳奇之女尼排》劇照）

張衛健濕身演出

張衛健10年前拍的劇《五台山抗日傳奇之女尼排》是一齣抗日劇，以五台山作背景，張衛健扮演的女兵排指導員，在清平庵受日軍侵略時，帶領尼姑入世反擊。至於近日在微博瘋傳的片段，片長約1分半鐘，本來一身軍裝的張衛健脫下身上的裝備，對尼姑說：「今天給你抓一條魚，晚上回去做給你吃。」

張衛健 張衛健10年的劇都可以成為熱搜，看來內地網民真係好掛住久未拍劇嘅佢。
張衛健10年的劇都可以成為熱搜，看來內地網民真係好掛住久未拍劇嘅佢。（圖片來源：微博截圖）
張衛健 張衛健最先話要捉一條魚。
張衛健最先話要捉一條魚。（圖片來源：微博影片截圖）
張衛健 好型咁脫去外套，轉身跳入河裏。
好型咁脫去外套，轉身跳入河裏。（圖片來源：微博影片截圖）

河底狂尋寶發放笑彈

張衛健轉身戴住帽跳入河中，先後撈出鯽魚、黃鱔、螃蟹、蜆、蝦，還丟到尼姑身旁，他撈出的河鮮種類之多，連黃鱔都有，不過最離譜就是張衛健竟然再撈出女兒紅及紅玫瑰。

網民插劇情唔合常理

這段片在微博非常Hit，更以「張衛健從河裡撈的東西逐漸離譜了」登上微博熱搜，不少內地網民都插劇情荒謬及離晒大譜：「這河裡啥都有，未免太離譜了吧。」、「下那麼多次水，帽子居然都不掉」、「傳說中的多啦A河」等，而張衛健最後撈到紅玫瑰對尼姑說：「今天晚上給你插上」，這句對白更被指過火。雖然劇情勁離譜但網民就大讚張衛健：「很喜歡張衛健，這表情也太搞笑了。」、「孫悟空，很正常。」「以前的劇真是好看呀！」胡鬧歸胡鬧，張衛健依然大把捧場客。

張衛健
（圖片來源：微博截圖）
張衛健
（圖片來源：微博截圖）
張衛健
（圖片來源：微博截圖）
張衛健
（圖片來源：微博截圖）
張衛健
（圖片來源：微博截圖）
張衛健
（圖片來源：微博截圖）
張衛健
（圖片來源：微博截圖）
張衛健 這套劇半年播出時曾受到不系非議。
這套劇半年播出時曾受到不系非議。（圖片來源：《五台山抗日傳奇之女尼排》海報）
張衛健 張衛健近年刻意減產，享受半退休生活。
張衛健近年刻意減產，享受半退休生活。（圖片來源：[email protected]
張衛健 在月初舉行的張國榮舉辦了《繼續寵愛‧二十年‧音樂會》中，張衛健現身連唱多首張國榮金曲如《明星》、《為你鍾情》等，更疑似一度唱到哽咽。
在月初舉行的張國榮舉辦了《繼續寵愛‧二十年‧音樂會》中，張衛健現身連唱多首張國榮金曲如《明星》、《為你鍾情》等，更疑似一度唱到哽咽。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟Twins鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：微博影片截圖、微博@張衛健

讀者留言

熱門文章

 