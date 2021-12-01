張衞健神穩2年終於回歸 拍內地真人騷挑戰「巨鵰之舞」
文：東方新地 ｜圖：《追光吧！》第二季YouTube截圖、張衞健微博、新傳媒圖片庫
張衞健挑戰「巨鵰之舞」
56歲的張衞健自從拍完無綫劇集《大帥哥》後，他為抽多點時間陪伴家人而減少演出，已消失幕前近2年，近日他終於「回歸」演藝圈，在內地真人騷節目《追光吧！》登場。節目上張衞健需要應付不少唱歌及跳舞表演，雖然他本身都有舞功底子，但為免久疏戰陣跟不上拍攝進度，所以找來跳得之人；曾奪得內地街舞真人騷節目《這！就是街舞》總冠軍的韓宇學跳舞，更挑戰難度學跳「巨鵰之舞」。
捧着巨大隱形性器官晃動
其實「巨鵰之舞」，源出自一九八九年美國喜劇電影《Major League》的慶祝動作，舞姿主要是裝作捧着巨大的隱形男性性器官晃動，故又稱「大蛋舞」。而今次韓宇見到身為前輩的張衞健主動找他學跳舞，所以都盡心盡力地教導，而網民亦大讚張衞健學得好快，姿勢十足。
張衞健消失兩年
張衞健就北上發展多年，曾參演過例如《陳夢吉傳奇》、《小魚兒與花無缺》等作品，另外亦有參演台灣製作的劇集《小寶與康熙》以及《少年英雄方世玉》等知名作品，而且大受歡迎。直到2018年，張衞健才終於回歸香港拍攝了劇集《大帥哥》。然而，隨後兩年張衞健仿佛消失幕前，遲遲未有作品。直至近日，內地綜藝節目《追光吧！》第二季終於找到他的身影，更在節目上以廣東話唱《身體健康》，在自白時更一度哽咽，他說：「直到有一天我心愛的人永遠地離開後，我才猛然地發現，怎麼一直以來最重要的健康，我看得那麼必然呢？」
親解消失原因
至於消失的原因，張衞健表示並不是對幕前表演感到疲憊，同時亦非常享受觀眾及予自己的愛與鼓勵，在過去兩年多，他只是將時間投放到「家人」身上，正如他在節目中所言。事實上，張衞健近年可以話係飽歷滄桑，例如2008年妻子張茜懷胎8個月卻流產；2013年母親於酒店泳池溺水昏迷，幸好以冷凍治療成壓康復，直到2018年弟弟更突然過世，種種原因也讓他傷心欲絕，所以毅然決定慢下腳步，陪伴家人。在「消失」的兩年期間，張衞健透露自己經常陪住媽媽身邊，一擠插花捉棋及睇醫生覆診，做一位廿四孝兒子。
張衞健去年留港照顧病母與妻分居 思妻情緒大爆發 去廣東坐21日疫監等重逢
張衞健入行踏入第37年， 人生路上經歷多番高山低谷，太太張茜曾兩度小產，13年張母遇溺險喪命，這兩件事都令張衞健領悟人生，深深體會要珍惜眼前人，花時間陪家人才是最重要。17年返娘家無綫拍《大帥哥》還債兼報恩，張衞健拍足半年嘔心瀝血，做演員還兼顧度橋，搏命程度可一不可再，不過這套出山作亦是張衞健的視壇告別作，看淡名利的他收山陪妻母享受人生。可惜疫情下張衞健要照顧母親，而太太張茜就留在北京生活，夫婦二人曾經超過515日(約年半)沒有見面，今年3月張衞健終於按捺不住思妻之情，起程到廣東隔離21日，完成隔離後即與張茜重逢。
張衞健留港貼身照顧病母
張衞健17年回巢拍無綫劇《大帥哥》，18年劇集播出非常吸睛，精警對白連珠炮發，他的演出令觀眾再三回味，不過劇集播完張衞健曾向本刊獨家透露元氣大傷有收山計劃，《大帥哥》會是他的告別作，他當時收起平日搞笑本色嚴肅地說：「唔會再拍喇！唔止香港，其他地方都係唔會再拍！」張衞健果然說到做到，此後他只有限度接工作，而且全都是不太花時間的演出，餘下的時間他都留給家人。此後張衞健中港兩邊走，盡全力照顧一生中最愛的兩個女人，可惜一場疫情令他與太太張茜分隔兩地，因為北上及返港都需要隔離，亦增加染疫風險，張衞健為顧及年過80歲母親被迫與張茜分居已超過一年。可幸是他與張茜共度了十七年異地婚姻，已有一套維繫感情的方法，小別勝新婚，大別更加令夫婦感情大增。疫情期間張衞健對母親貼身侍奉，日日撐枱腳、陪運動又做司機送母去學插花，孝順到跌渣。
三重打擊啟悟人生
近年不少香港藝人北上狂賺人仔，反而最早在內地爆紅的張衞健開始減產，只因近年他經歷生死啟悟人生，明白要愛得及時，因此萌起收山念頭。據知情者透露：「當年Dicky紅到發紫，有一陣子停唔到只顧搵錢，不過佢好有本心，點忙都記得要返香港見媽咪，到13、14年，佢嘅人生更加似坐過山車咁，大上大落，13年中佢媽咪游水遇溺，一度停咗心跳，好彩Dicky及時搵到名醫幫佢媽咪用冷凍治療搶救，張媽媽奇蹟康復，令佢更珍惜陪媽咪嘅時間，後來張茜有咗BB，本來一家人好喜悅，點知陀B七個月嗰陣突然流產，其實08年太太已經試過陀住八個月B流產，第二次小產對兩公婆打擊更大，呢種傷痛無法形容，張茜情緒好唔穩定，兩公婆都係靠信仰同互相扶持先走出陰霾，到18年頭胞弟Henry倒斃家中，更加令Dicky明白到人生最快樂唔係賺幾多錢，係一家人齊齊整整，簡單嘅生活已經足夠。Dicky計過，佢依家手持嘅物業同資產，足夠佢同家人過世，所以佢決定放低工作，留更多時間去陪太太同媽咪，你見佢呢兩年都係配吓音上吓節目咁，同埋做咗好多善事，名利嘅嘢已經睇化晒。」
入行37年的張衞健人生如坐過山車，17年拍完無綫劇《大帥哥》，他決定放慢腳步享受生活，近年他到處傳道、講見證，做善事幫助有需要的人，堅持心中富有比物質更為重要。