張衞健神穩2年終於回歸 拍內地真人騷挑戰「巨鵰之舞」

張衞健近年為多點時間陪伴家人而減少演出，消失幕前近2年。但近日他終於「回歸」，參加內地真人騷節目《追光者！》，更接受挑戰大跳「巨鵰之舞」，本身有舞功底子的他獲網民大讚學得快。

文：東方新地 ｜圖：《追光吧！》第二季YouTube截圖、張衞健微博、新傳媒圖片庫