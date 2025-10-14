41歲張靚穎演唱會兩米高台跌落 意外露完整美腿強忍痛楚繼續演出

41歲內地歌手張靚穎西安演唱會慶生時發生驚險意外，在演唱《暗戀》期間從兩米高舞台失足跌落，現場觀眾發出驚呼聲。事發時舞台燈光昏暗，升降台邊緣缺乏警示標識，令她不慎踩空墮下，場面相當驚心動魄。儘管手腕明顯受傷紅腫，張靚穎仍展現專業精神強忍痛楚繼續演出。