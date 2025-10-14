41歲張靚穎演唱會兩米高台跌落 意外露完整美腿強忍痛楚繼續演出
41歲內地歌手張靚穎西安演唱會慶生時發生驚險意外，在演唱《暗戀》期間從兩米高舞台失足跌落，現場觀眾發出驚呼聲。事發時舞台燈光昏暗，升降台邊緣缺乏警示標識，令她不慎踩空墮下，場面相當驚心動魄。儘管手腕明顯受傷紅腫，張靚穎仍展現專業精神強忍痛楚繼續演出。
兩米高台突然失足 張靚穎跌落瞬間全場尖叫
演唱會片段顯示，張靚穎在演唱《暗戀》時突然失去重心，從兩米高的舞台邊緣跌落台下，現場觀眾立即發出驚呼聲。事發時舞台燈光相當昏暗，而升降台邊緣亦沒有設置任何警示標識，導致她在移動時不慎踩空。多名保安人員見狀立即衝上前將她扶起，整個過程令在場歌迷都相當擔心她的安危。
張靚穎強忍痛楚繼續演出 幽默回應「老當益壯」
跌倒後張靚穎的手腕明顯因擦傷而紅腫，但她僅休息約20秒便重新站起來調整狀態。她以幽默的語調向觀眾表示「老當益壯」，更笑言這次跌倒的感覺「和小時候被媽媽打一頓差不多」。張靚穎續說：「我命好，只是小災禍，話筒沒事，大家放心。」由於高跟鞋在意外中損壞，她中途要求工作人員「隨便拿一雙鞋給我替換」，隨後繼續獻唱高難度唱跳名曲《哪裡來的好人》。
10年前北京演唱會曾發生類似意外 歌迷促加強安全措施
演唱會結束後，張靚穎透過社交平台發文向歌迷報平安，表示「放心！我沒事！順利進入新的一歲。」有網民翻查資料發現，張靚穎在10年前於北京舉行演唱會時也曾因跌落舞台而受傷，顯示類似意外並非首次發生。不少歌迷在社交網絡留言，要求演唱會主辦方必須落實更嚴格的安全規範，確保歌手能在安全的環境下演出，避免因管理漏洞而導致藝人受傷。
網民讚賞張靚穎專業態度 批評主辦方安全意識不足
事件曝光後網民反應兩極，大部分人都讚賞張靚穎的專業精神和應變能力。有網民留言表示：「真的很專業，跌成咁都可以繼續唱完全場」、「張靚穎處理得好好，但主辦方真係要檢討下安全措施」。不過亦有網民批評主辦方的安全意識不足，「兩米高台邊緣都無護欄無警示，呢啲係基本安全措施嚟㗎」、「10年前都試過跌台，點解到而家都仲係咁樣？」部分歌迷更呼籲其他演唱會主辦方引以為鑑，加強舞台安全設施的檢查和維護工作。
圖片來源：小紅書@MoJJ、微博@張靚穎資料或影片來源：原文刊於新假期