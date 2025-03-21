張馨月2度要求檢查離職保姆行李 最後指令玩殘對方 網民：使人唔使本

44歲林峯與曾任內衣模特兒的34歲張馨月於2019年結為連理，婚後誕下一女，組成幸福的三口之家。張馨月自從步入豪門以來，她的言行舉止屢屢引發爭議。近日，她在直播中兩度要求檢查即將離職的保姆行李箱，並在對方即將離開時追加指令，此舉引來網民強烈批評，炮轟「完全唔尊重人」，豪門主婦形象備受質疑。