張馨月2度要求檢查離職保姆行李 最後指令玩殘對方 網民：使人唔使本
廣告
44歲林峯與曾任內衣模特兒的34歲張馨月於2019年結為連理，婚後誕下一女，組成幸福的三口之家。張馨月自從步入豪門以來，她的言行舉止屢屢引發爭議。近日，她在直播中兩度要求檢查即將離職的保姆行李箱，並在對方即將離開時追加指令，此舉引來網民強烈批評，炮轟「完全唔尊重人」，豪門主婦形象備受質疑。
張馨月2度要求檢查離職保姆行李箱
事件發生於張馨月一次化妝教學直播期間，她正在向觀眾分享技巧時，即將離職的保姆入鏡告知：「車輛已抵達樓下，我準備離開。」不料，張馨月一邊化妝一邊回應：「那你行李先讓我媽看一下吧。」保姆聞言顯得驚訝，並立即表示行李已由新任保姆檢查過，但張馨月態度堅定，說道：「嗯，那你讓我媽看一下，都是這樣的流程。」
離開前竟要求保姆打掃廁所
此外，當保姆提及工資結算問題時，張馨月表示直播結束後會透過轉帳支付，叫對方無需擔憂。原以為事情就此告一段落，孰料在保姆準備離開的最後一刻，張馨月突然喚回對方並吩咐打掃廁所，她解釋原因是「我剛剛洗了頭，樓上洗手間幫我弄一下」，叫對方清理下水道的頭髮。
張馨月玩殘保姆 網民轟：使人唔使本
部分觀眾留言稱：「離職check行李係正常流程黎架喎」，認為這是僱主與員工交接時的慣常做法；但亦有人質疑時機不當，指「check行李冇問題，但人哋離職仲叫人執廁所，同時已經有新工人喺屋企」，對其後續行為表示不解。
另一方面，網民討論張馨月利用保姆到最後一刻，批評：「想使人唔使本了喎，唔係咩問題嘅，樣衰抵俾人笑囉」，認為她在保姆離職前仍發號施令，顯得過於苛刻。另有觀眾雖認同檢查行李或為常態，但對要求已離職員工繼續工作感到不可思議，直呼「奇怪」。
圖片來源：小紅書圖片、張馨月IG資料或影片來源：原文刊於新假期