張馨月返娘家過節 著鬆身衫下廚孕味濃 網民恭喜陀二胎

張馨月兩年前為林峯生了囡囡「格格」後，不時一家三口公開放閃，林峯近月因為拍攝內地綜藝節目《披荊斬棘2》而長駐長沙，日前中秋節未能與妻女人月團圓，張馨月帶愛女「格格」返鹽城娘家過節，並在微博上載了一條Vlog寫上：「遲來的中秋Vlog ，有家人在身邊陪伴真的很幸福」。其中一幕張韾月身穿鬆身Tee下廚，腹部隆起似有咗7個月，網民即群起恭喜她陀第二胎，張馨月亦親自回應。