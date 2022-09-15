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張馨月返娘家過節 著鬆身衫下廚孕味濃 網民恭喜陀二胎

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張馨月兩年前為林峯生了囡囡「格格」後，不時一家三口公開放閃，林峯近月因為拍攝內地綜藝節目《披荊斬棘2》而長駐長沙，日前中秋節未能與妻女人月團圓，張馨月帶愛女「格格」返鹽城娘家過節，並在微博上載了一條Vlog寫上：「遲來的中秋Vlog ，有家人在身邊陪伴真的很幸福」。其中一幕張韾月身穿鬆身Tee下廚，腹部隆起似有咗7個月，網民即群起恭喜她陀第二胎，張馨月亦親自回應。

張馨月 林峯與張馨月結婚生女後，恩愛無減經常放閃。
林峯與張馨月結婚生女後，恩愛無減經常放閃。（圖片來源：微博@張馨月）

張馨月返娘家過中秋

老公林峯中秋節忙搵奶粉錢唔得閒，張馨月就帶埋囡囡「格格」返回位於鹽城的娘家過節，一家人聚首一堂，張馨月親自下廚為家人炮製晚餐，更拍了一條Vlog放上微博。網民睇完片後有兩大焦點，一是張馨月的娘家豪宅非常豪華有貴氣，全屋用上雲石地板及牆身，飯廳放置了8人長形餐桌，地方闊落景觀開揚。

張馨月 張馨月返娘家與家人一起過中秋節。
張馨月返娘家與家人一起過中秋節。（圖片來源：微博@張馨月）
張馨月 飯廳景觀非常開揚。
飯廳景觀非常開揚。（圖片來源：微博@張馨月）
張馨月 張馨月娘家用上白色雲石好有氣派，小朋友可以飛玩具車。
張馨月娘家用上白色雲石好有氣派，小朋友可以飛玩具車。（圖片來源：微博@張馨月）

著鬆身衫似陀第二胎

第二個亮點落在身穿黑色鬆身Tee的張馨月身上，她在廚房為家人下廚時，側身時看到她的腹部明顯隆起，似足懷孕7個月，片段中亦見她不時以囡囡遮掩腹部，沒有影全身的鏡頭，所以網民紛紛猜測她已經懷上第二胎：「月月好像懷孕了喲」、「阿嫂是有二胎了嘛」，不過張馨月就即時澄清：「沒懷」。

張馨月 張馨月親自下廚，身穿鬆身衫孕味濃。
張馨月親自下廚，身穿鬆身衫孕味濃。（圖片來源：微博@張馨月）
張馨月 側側身好明顯。
側側身好明顯。（圖片來源：微博@張馨月）
張馨月 另一個角度睇個肚都係好凸。
另一個角度睇個肚都係好凸。（圖片來源：微博@張馨月）

張馨月即覆網民留言

對於網民的猜測與恭喜，張馨月極速回應，表示「未懷」，不過網民依然唔理繼續留言與追問。

張馨月 網民留言話張馨月懷了第二胎。
網民留言話張馨月懷了第二胎。（圖片來源：微博@張馨月）
張馨月 張馨月親自回應。
張馨月親自回應。（圖片來源：微博@張馨月）
張馨月
（圖片來源：微博@張馨月）

張馨月被封賢妻良母

32歲的張馨月與林峯結婚3年，囡囡出世後她專注相夫教女，即使林峯忙於工作，她都會陪住囡囡周圍去親自照顧，每逢林峯有戲上，張馨月都會去捧場，樂於做林峯背後的女人，更被網民大讚張入得廚房、出得廳堂，是個不折不扣的賢妻良母。現在囡囡已2歲，張馨月有第二胎都唔出奇，生多個仔湊個「好」字，為林家繼後香燈。

張馨月 32歲的張馨月隨時為林家再添丁。
32歲的張馨月隨時為林家再添丁。（圖片來源：微博@張馨月）
張馨月 張馨月開飯都要睇住林峯有份演出的《披荊斬棘2》，用老公撈飯。
張馨月開飯都要睇住林峯有份演出的《披荊斬棘2》，用老公撈飯。（圖片來源：微博@張馨月）
張馨月 林峯有戲上，張馨月必定去捧場。
林峯有戲上，張馨月必定去捧場。（圖片來源：《披荊斬棘2》）

撰文：東方新地圖片來源：微博@張馨月

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