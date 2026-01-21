非常檢控觀｜張馳豪斯文眼鏡Look律師造型獲激讚 才華兼備高材生身份曝光
《非常檢控觀》播出的一集中，型男張馳豪首度登場飾演趙子幀大律師，一身斯文眼鏡西裝Look瞬間俘虜大批網民芳心。劇中趙子幀到律政司實習跟包希仁（馬德鐘飾）學習做檢控官，其後更揭露原來子幀是副刑事檢控專員趙德敬（張國強飾）的兒子，與包希仁竟然是表兄弟關係。張馳豪斯文書生形象配上高挑身材，令不少粉絲已經開始期待他與賴慰玲的姊弟戀感情線發展。
張馳豪律師造型獲網民激讚
張馳豪在劇中飾演的趙子幀大律師造型相當搶眼，斯文眼鏡配搭合身西裝的專業形象，完美展現出法律界精英的氣質。他在律政司實習期間展現的認真態度和專業素養，加上與包希仁亦師亦友的互動，都令觀眾對這個角色留下深刻印象。網民紛紛留言表示「張馳豪呢個Look真係好有律師feel」、「斯文眼鏡仔好有魅力」，更有粉絲直言會密切追看他在劇中的表現和感情線發展。
趙子幀身世揭曉與包希仁成表兄弟
劇情發展中最令人意外的是趙子幀的真實身份，原來他是副刑事檢控專員趙德敬的兒子，這個身份讓他與導師包希仁成為表兄弟關係。這個設定不但為劇情增添更多家族元素，也為日後的劇情發展埋下伏筆。張馳豪在處理這個複雜角色關係時表現自然，既要展現作為實習生的謙遜學習態度，同時又要處理與包希仁之間微妙的親情關係，演技層次相當豐富。
《聲夢傳奇》出身曾攻讀兩個碩士學位
張馳豪於2020年參加選秀節目《聲夢傳奇》正式入行，憑藉俊朗外表、出色歌聲和一米八五的高挑身形迅速圈粉無數。除了外型出眾外，他的高學歷背景更是令人刮目相看，小學及中學均在本地名校就讀，2013年遠赴美國升學深造。他先在美國邁阿密大學修畢Strength & Conditioning（體適能）碩士課程，其後又到波士頓名校Tufts University攻讀營養學碩士，最終因為參加《聲夢傳奇》而選擇退學投身娛樂圈。
美國健身教練經歷成就才華兼備形象
張馳豪曾接受傳媒訪問時透露，當初到美國升學原本想讀音樂，但最終入不到心儀的學校，於是嘗試其他出路。他本科就讀運動生理學，畢業後繼續攻讀體適能學碩士，專門訓練專業運動員，更在美國時考獲健身教練牌照，成為專業的健身教練和體適能教練。這些豐富的學術和專業背景，加上他在娛樂圈的發展，令他被封為新一代男神，才華與外貌兼備的形象深入民心。
