非常檢控觀｜張馳豪斯文眼鏡Look律師造型獲激讚 才華兼備高材生身份曝光

《非常檢控觀》播出的一集中，型男張馳豪首度登場飾演趙子幀大律師，一身斯文眼鏡西裝Look瞬間俘虜大批網民芳心。劇中趙子幀到律政司實習跟包希仁（馬德鐘飾）學習做檢控官，其後更揭露原來子幀是副刑事檢控專員趙德敬（張國強飾）的兒子，與包希仁竟然是表兄弟關係。張馳豪斯文書生形象配上高挑身材，令不少粉絲已經開始期待他與賴慰玲的姊弟戀感情線發展。