ViuTV強尼被轟臨陣推Job 網民嘲主辨方立心不良刷流量
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強尼近日憑主演ViuTV劇集《弊傢伙！我要去祓魔》人氣急升，劇集將於今日（7日）大結局，與此同時，卻忽然有網民爆料，指控強尼臨陣推Job，毫無誠信，引來不少網民為強尼出聲，反駁主辨方只係為了刷流量，立心不良！
強尼 被斥開show前兩日推Job
有網民在Threads貼出一個財商班的網上「聲明啟示」，斥責強尼：「真係估唔到咁無誠信！一早Book定一個以為好專業既MC，點知竟然可以喺開show前兩日，先先走嚟推Job！！」
附圖可以見到相關活動將於3月8日舉行，而聲明在3月6日發出，指活動原訂由強尼擔任司儀，但因經理人公司的私人理由，強尼最終決定不會出席此次活動，並且不會履行原定的司儀職責。
網民力撐強尼：合理懷疑係曲線宣傳
有網民就以「咁樣唔會有流量㗎喎」為題，列出3點為強尼作出反駁，包括指出這個Post的是個新account、成個Post只有單方面陳述沒有任何客觀證據，以及機構同活動都背景不明，令他合理懷疑這是一次曲線宣傳。
有網民同樣表示懷疑：「咁大個job，會無同人簽約？簽咗約臨時唔做，主辦會唔告佢？定係人地根本無講實，主辦一廂情願利用人去宣傳？」、「Feel到出po人勁冇品，第一個po就想帶風向但又唔識玩。」
活動海報成焦點：一睇就知係scam
有不少網民更將焦點於在活動的海報上，紛紛表示：「見到張海報，比我都推啦，kk園詐騙咁，陣間你哋去昆錢，佢個名咪臭晒」、「證據呢？最簡單嘅對話cap圖有冇丫？睇你張海報都成浸scam（指詐騙）味出哂嚟」、「你呢啲一睇就知係scam，正常少少既藝人都會推啦，你下次搵張致恆啦，佢實接」等，另外，還有網民建議主辦單位應該搵阿Bob，認為定位相近。
撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、Threads、IG@ilovemyoq資料或影片來源：原文刊於新假期