ViuTV強尼被轟臨陣推Job 網民嘲主辨方立心不良刷流量

強尼近日憑主演ViuTV劇集《弊傢伙！我要去祓魔》人氣急升，劇集將於今日（7日）大結局，與此同時，卻忽然有網民爆料，指控強尼臨陣推Job，毫無誠信，引來不少網民為強尼出聲，反駁主辨方只係為了刷流量，立心不良！