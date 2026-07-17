彭敬慈獲封「港版比寧咸」 與「美斯」張家輝舊片劇照被改圖零違和感

2026世界盃4強賽事英格蘭慘遭阿根廷反勝出局，球迷傷心之際，網民卻意外發現一個令人拍案叫絕的巧合——原來香港早就有一位「比寧咸」同「美斯」合作拍過戲，而且改圖一出竟然毫無違和感，連當事人都忍不住親自轉發。