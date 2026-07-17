彭敬慈獲封「港版比寧咸」 與「美斯」張家輝舊片劇照被改圖零違和感
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2026世界盃4強賽事英格蘭慘遭阿根廷反勝出局，球迷傷心之際，網民卻意外發現一個令人拍案叫絕的巧合——原來香港早就有一位「比寧咸」同「美斯」合作拍過戲，而且改圖一出竟然毫無違和感，連當事人都忍不住親自轉發。
彭敬慈獲封「港版比寧咸」網民瘋傳改圖
英格蘭在今屆世界盃4強領先一球下，下半場末段遭阿根廷7分鐘內連入兩球反勝，無緣決賽。賽後網民除了討論主帥杜慈「泊大巴」戰術失誤之外，竟然將焦點轉移到一位香港藝人身上。有網民發文指出，早前激罕拍戲、參演《寒戰1994》的彭敬慈，無論樣貌、髮型還是高度都酷似今屆英格蘭焦點球星、年僅23歲的比寧咸。事實上比寧咸身高188cm，而彭敬慈比他更高，足足有191cm，令網民大呼驚訝。
張家輝「翻版美斯」撞正《走投有路》經典劇照
更令網民興奮的是，張家輝素來都有「翻版美斯」之稱，而他與彭敬慈曾合演港產片《走投有路》，講述兩位黑社會嘍囉「著草」去泰國的搞笑故事，一直被不少人視為被低估的港產片小品經典。有網民形容昨日清晨英格蘭對阿根廷的大戰根本就是「走投有路」對決，隨即將二人戲中合照改圖，一位穿上阿根廷波衫、一位身穿英格蘭波衫，效果竟然完全沒有違和感，迅速在社交平台瘋傳。
彭敬慈親自轉發改圖但零caption留懸念
彭敬慈本人都在IG分享了一張改圖，圖上寫住「曾一起拍港產片，將在世界盃相遇」，不過他就未有寫下任何caption，似乎默認了這個「港版比寧咸」的稱號。此外，有影評專頁還貼出一張《走投有路》劇照，相中彭敬慈身穿英國米字旗背心，該專頁發文寫道：「2001年，泰國布吉，著英國國旗衫嘅Jude Bellingham」，將時空錯置的幽默感推到極致。
網民大讚改圖零違和感紛紛翻loop舊片
網民對於這個發現反應極為熱烈，紛紛留言表示驚訝。有人大讚「真係勁似」，亦有人笑言「原來港產片早就預言咗世界盃4強對決」。不少網民更因此重新翻看《走投有路》，表示「成套戲真係好笑，值得再睇多次」。繼安德尊被指是港版夏蘭特之後，彭敬慈獲封「港版比寧咸」的討論持續發酵，成為今屆世界盃期間香港網民最津津樂道的娛樂話題之一。
資料或影片來源：原文刊於新假期