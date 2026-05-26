梅艷芳徒弟自爆「惡人之路」！《走投有路》半遊玩撞出經典 因「終極底線」拒絕王晶
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梅艷芳徒弟彭敬慈近日接受專訪，坦言演藝生涯九成角色都是反派，但有一條底線絕不逾越。這位靠天分演戲的男星透露，曾經拒絕王晶一部作品，原因竟然與三級片有關，令人好奇當年到底發生什麼事。
彭敬慈九成演反派角色 靠天分闖蕩影壇
彭敬慈被梅艷芳收為徒弟後，原本打算走歌手路線，但受翻版影響而轉投電影界。他從未接受過正統演戲訓練，完全靠天分演出，首部作品《江湖告急》及第二部《走投有路》已奠定其惡人形象。他自己計算過，演藝生涯中有85至90%都是壞人角色，包括古惑仔、社團惡人等各種反派。彭敬慈笑言很少演生活化角色，大多是PTU或警察，唯一一次演普通人角色都是「衰人」，而且壞到連自己都不敢重溫。
堅拒王晶三級片邀請 底線是不做色情男星
儘管壞人角色做盡，但彭敬慈有自己的底線。他透露從影以來曾拒絕過一部戲，正是王晶的作品，「不記得是《聊齋》還是什麼，有何華超演的，劇本未睇，演甚麼都未知我便推了，當時我還要是晶哥旗下藝人。」他解釋拒絕的原因是不想成為三級男星，「色情的東西就不要了，如果不是色情，是大膽，是藝術來的，我還可以接受，但這部不似是藝術吧！」這條底線讓他寧願得罪老闆都要堅持。
《走投有路》半旅遊模式拍攝 演出自然流暢
回顧早期作品，彭敬慈對第二部電影《走投有路》印象深刻，形容拍攝過程有如半旅遊模式，「一收工就去玩。」戲中重要場景是下塌的酒店，泳池正正在酒店房門外。雖然他的演出相當自然流暢，屬於本色演出，但一直想深造演技，希望對演戲有更多啟發。這部作品也進一步確立了他在影壇的惡人形象，為日後的演藝路向定下基調。
一張合照重返港片 《寒戰1994》再現銀幕
事隔多年，彭敬慈終於再度在港片亮相，原來是因為一張合照。導演梁樂民看到他與張耀陽、林國斌、吳啟華和盧惠光等人的聚餐照片，正值籌拍《寒戰1994》期間。當導演認出他是梅艷芳徒弟，加上戲中王丹妮曾拍過電影《梅艷芳》，今次找的角色又是要演王丹妮的手下，種種巧合促成這次合作。彭敬慈坦言很開心，「自己一直都在想怎樣去找機會返香港拍戲，沒想過還有人記得我。」在《寒戰1994》中，他飾演「葵涌之虎」一角，重新回到觀眾視線。
資料或影片來源：原文刊於新假期