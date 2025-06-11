54歲彭皓鋒直腸癌第三期腫瘤縮小一半 高調復工拍劇想挑戰1角色
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54歲彭皓鋒因其在多部劇集中出色地飾演反派角色，被冠以TVB御用壞人的稱號。不幸的是，他在2023年7月被診斷出患有第三期直腸癌，此後便暫停了所有工作，專注於抗癌治療。經過一段時間的治療後，彭皓鋒近日現身薛家燕的電台節目，向大家宣布了一個振奮人心的好消息。
彭皓鋒直腸癌腫瘤驚人縮小
彭皓鋒在節目中透露「直腸腫瘤已經縮小了一半，精神狀態也很好，我已經可以逐漸恢復工作了！」他提到最初發現腫瘤時，腫瘤僅有5點幾CM大，但不幸的是，半年後腫瘤急劇增長至8.8CM，幾乎填滿了整個直腸：「幸好，我後來發現了一些特效產品，食用後腫瘤竟從8.8CM縮小到現在的4.8CM，我對此感到非常感激。」
經濟壓力巨大
面對癌症的打擊，彭皓鋒的家庭成員，包括他的姐姐彭家麗、太太及子女都表現出極大的擔憂。由於彭皓鋒是家中的經濟支柱，每月需要承擔兩、三萬元的醫藥費，經濟壓力巨大。「我當時講過，如果我做手術的話，最低限度都需要30萬，所以我到現在都暫時還未會去考慮做手術這方面。」彭皓鋒在節目中澄清了之前關於他需要籌集30萬手術費的傳言。
高調復工拍劇
經過一段時間的休養生息，彭皓鋒的體力已逐步恢復，他開始重返影壇：「上個月我去了內地拍攝網劇，這次我不再是演壞人，而是飾演一名警察。」他還透露，下個月將前往馬來西亞工作，對於能夠重新投入工作，彭皓鋒表示非常感激大家的支持和鼓勵。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期