54歲彭皓鋒直腸癌第三期腫瘤縮小一半 高調復工拍劇想挑戰1角色

54歲彭皓鋒因其在多部劇集中出色地飾演反派角色，被冠以TVB御用壞人的稱號。不幸的是，他在2023年7月被診斷出患有第三期直腸癌，此後便暫停了所有工作，專注於抗癌治療。經過一段時間的治療後，彭皓鋒近日現身薛家燕的電台節目，向大家宣布了一個振奮人心的好消息。