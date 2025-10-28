全民造星6｜9號徐煒綽Kenrick懶人包！22歲Krump舞者背景MBTI IG全公開
全民造星6 徐煒綽 Kenrick 個人資料：
隨著ViuTV年度選秀盛事《全民造星VI》的熱烈展開，一眾潛力新星再次成為全城焦點。在眾多參賽者中，9號徐煒綽（Kenrick）憑藉其獨特的「反差萌」魅力和強勁的舞蹈實力，成功吸引了大量觀眾的目光。Kenrick被形容為「一跳Krump就上哂身變到好惡好Buck嘅綿羊仔」，平時看似溫和，但在舞台上卻能爆發出驚人能量。本文將為你整理一份關於徐煒綽Kenrick的超詳盡懶人包，深入剖析他的個人背景、才藝專長、參賽歷程及未來發展潛力。
基本資料
徐煒綽Kenrick於2002年11月11日出生，參賽時年齡為22歲，是典型的「天蠍座」男生，外冷內熱，對熱愛的事物充滿激情與毅力。他的MBTI人格類型為INFP，即「調停者」，這類型的人通常內心世界豐富，富有創意和同理心，這也解釋了為何他在舞台下給人溫和親切的感覺，與舞台上狂野的形象形成強烈對比。目前，他是一名自由工作者，這使他能更靈活地投入到演藝事業的追求中。
身體特徵
Kenrick身高173cm，體重60kg，身型精實，非常適合跳舞。他對自己最滿意的身體部位是「眼睛」，更擁有一項「隻眼可以變到勁大」的特別技能，這雙充滿神采的眼睛，無疑是他舞台表演時傳遞情感的重要媒介，讓他能夠在瞬間切換截然不同的神情，緊緊抓住觀眾的視線。
性格與興趣
作為INFP「調停者」，Kenrick的性格充滿了理想主義色彩，同時亦非常重視個人價值觀。他的座右銘「Focus. Believe. Make History.」充分體現了他專注目標、堅信自我並渴望創造歷史的決心。在舞台之外，Kenrick的興趣相當廣泛，除了主要的唱跳外，他還喜歡拉小提琴、寫歌和自彈自唱，展現了動靜皆宜的一面。此外，他也和許多年輕人一樣，享受打機和「瞓覺」的休閒時光，展現出貼地和真實的個性。
徐煒綽的才藝與專長：
徐煒綽Kenrick是一位多才多藝的表演者，其技能樹點滿了舞蹈與音樂，展現出全面的藝人潛質。
舞蹈專長
舞蹈是Kenrick最強大的武器，他尤其擅長Krump和Freestyle。Krump（狂派舞）是一種源於美國洛杉磯，以自由、誇張、充滿力量感和情感爆發力著稱的舞蹈風格。Kenrick在舞台上能完美駕馭這種極具張力的舞蹈，將內心壓抑的情感瞬間釋放，這正是他「綿羊變惡狼」魅力的來源。他的Freestyle能力也同樣出色，能隨著音樂即興舞動，展現其深厚的舞蹈底蘊和創造力。
音樂才能
除了舞蹈，Kenrick在音樂方面也頗有造詣。他懂得拉奏小提琴，這項古典音樂的技能為他增添了幾分優雅的藝術家氣質。同時，他熱愛唱歌、寫歌及自彈自唱，顯示他不僅僅滿足於成為一名舞者，更渴望成為一名全方位的唱作人。他最喜愛的歌曲是《Creo en Mi》，這首西班牙語歌曲意為「相信我自己」，也反映了他對自身夢想的堅持。在最喜愛的歌手方面，他視國際天團BTS為偶像，可見他深受K-Pop文化影響，並以其為奮鬥目標。
其他技能
Kenrick的才華不僅限於舞台。作為一名表演者，他深知表情管理的重要性，其「眼睛變大」的獨特技能，讓他在鏡頭前更具表現力。這種看似微小卻極具記憶點的技能，有助於他在眾多參賽者中脫穎而出。
徐煒綽在《全民造星6》的表現：
參賽動機
Kenrick參加《全民造星VI》的目標非常明確，就是希望能「出道做藝人，不斷上更加大嘅舞台」。 這個目標驅使他走上這個競爭激烈的選秀舞台，期望能藉此機會展示自己的才華，實現長久以來的演藝夢想。他對自己的實力也頗具信心，預計自己能成功躋身比賽的最終10強。
比賽歷程
在官方發布的自我介紹影片中，Kenrick充分展示了他作為一名Krump舞者的強大氣場。影片中，他隨著節奏強勁的音樂，做出各種高難度的舞蹈動作，眼神凌厲，情感投入，完美詮釋了「Buck」的舞台狀態。然而，在訪談部分，他又變回那個語氣溫和、略帶靦腆的男生，這種巨大的反差感，正是他最吸引人的特質，也讓導師和觀眾對他留下了深刻的第一印象。
觀眾反應
自節目開播以來，Kenrick憑藉其出色的舞蹈實力和獨特的舞台魅力，迅速累積了不少人氣。觀眾普遍對他的「反差萌」給予高度評價，認為他既有偶像的潛質，也有實力派舞者的風範。不少網民表示，非常期待他在後續比賽中，能帶來更多元化、更具突破性的表演，例如將Krump與其他舞種結合，或展示其自彈自唱的音樂才華。
徐煒綽的社交媒體與粉絲互動：
Instagram 帳號介紹
在現今的粉絲文化中，社交媒體是藝人與粉絲溝通的重要橋樑。徐煒綽Kenrick主要的社交平台是Instagram，其帳號為 @kenricktsui。他經常在IG上分享自己的練舞片段、日常生活照以及比賽的相關動態。粉絲可以透過他的IG，更貼近地了解偶像的真實面貌，並見證他為夢想奮鬥的點滴。
其他社交平台
根據官方資料，Kenrick亦有開設Threads帳號（@kenricktsui），作為與粉絲進行更即時、更生活化互動的平台。粉絲們可以在這些平台上留言為他打氣，表達支持。
與粉絲的互動方式
Kenrick非常重視與粉絲的連結。他會透過IG限時動態、帖文留言等方式與粉絲互動。對於支持者而言，每一次的點讚和留言都是對他最大的鼓勵。隨著比賽的進行，相信他也會有更多官方或自發的互動活動，以回饋粉絲的厚愛。
徐煒綽的未來發展：
藝術事業目標
Kenrick的終極目標是成為一名成功的藝人，並登上更大的舞台。 他不僅僅滿足於在香港發展，更希望未來能像他欣賞的歌手BTS、陳奕迅、姜濤及Novel Fergus一樣，在更廣闊的音樂世界中發光發熱。他的唱作才能和舞蹈實力，為他未來的多棲發展奠定了堅實的基礎。
潛在合作機會
憑藉其出色的舞蹈技巧，Kenrick未來在舞蹈編排、舞台表演指導方面有極大的發展潛力。同時，他獨特的時尚觸覺和年輕形象，也讓他備受品牌青睞，有望在廣告代言、時尚雜誌拍攝等領域獲得合作機會。若能成功出道，他亦有機會參與ViuTV的劇集或綜藝節目，向影視界發展。
粉絲期待
粉絲們對Kenrick的未來充滿期待。大家除了希望他能在《全民造星VI》中取得佳績外，更期盼他能盡快推出個人的音樂或舞蹈作品。無論是充滿力量的舞曲，還是展現內心世界的抒情歌，相信Kenrick都能憑藉其才華，為觀眾帶來耳目一新的作品，在香港樂壇掀起新的浪潮。