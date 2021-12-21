徐若瑄未有被李靚蕾狙擊等於無事？ 1600萬廣告酬勞隨時凍過水
王力宏被李靚蕾指控婚內多次約炮、召妓，不堪內幕更影射徐若瑄和王力宏出現越軌關係。事件不僅令徐若瑄成為風尖浪口，更傳出她的代言廣告工作遭受波及，千萬酬勞隨時凍過水。
文：東方新地｜圖：[email protected]、爆料公社（官方粉專屬）、[email protected]李靚蕾Jinglei
11個廣告，1570萬港幣酬勞
據台媒報導，徐若瑄手上約有11個廣告代言，大至房地產、家庭電器、護膚品牌，小至按摩椅、手機遊戲，總之百足咁多爪，而且遍佈香港、台灣、新加坡和馬來西亞等華人市場，因此保守估計徐若瑄總酬勞約有5600萬新台幣，折合港幣約1570萬元，都咪話唔和味。
不過，受王力宏離婚風波影響，徐若瑄即使火速極力澄清，指責都是不實爆料、詆毀和影射，更警告會訴諸法律，之後徐若瑄又呼籲王力宏盡快化解避免殃及別人，但事實是王力宏跪低宣布暫時退出工作，卻沒正正式式為牽連到的徐若瑄說話開脫。難怪會傳出徐若瑄近1570萬港元報酬的11個廣告隨時會「走先喇係咁先喇」。
品牌割蓆下架徐若瑄banner
唔係亂噏，皆因已有民眾發現徐若瑄代言的眼鏡品牌，已經靜靜雞將印有她嘜頭的banner遮蓋處理，而當時眼鏡鋪的員工表示是按總公司要求，將徐若瑄的嘜頭撤走，但就未有提及是否和王力宏離婚風波有關。
徐若瑄無辜？
其實諗返轉頭，By2的Yumi否認與王力宏關係匪淺，李靚蕾即9秒9貼出疑似Yumi裸照對話圖，大巴大巴車埋去。但另一邊廂，徐若瑄呢？李靚蕾並沒為這條故事線交代任何後續，連「事主」都無再Follow up，會否因爲網民諗多咗燒錯徐若瑄嗰疊？