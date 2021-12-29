徐若瑄遭代言廠商連環割席 入行31年首登小巨蛋開演唱會恐夢碎

徐若瑄日前捲入王力宏離婚事件中，李靚蕾於上周(17日)發出近5千字控訴文，聲言王力宏有已婚炮友，在傳媒廣泛報道下，徐若瑄「被對號入座」，繼一連發了3篇聲明自清，再有老公李雲峰(Sean)終發聲明捍衛，加上聖誕假期連出兩Post「#保持善良」以為心情已經平伏，但近日又再有報道指，徐若瑄正面臨被廣告商割席，連2022年5月的演唱會都有告吹危機！