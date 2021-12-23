徐若瑄老公李雲峰終於出聲明護妻 李靚蕾補多刀：相關的人已為此事付出代價

徐若瑄日前捲入王力宏離婚事件中，李靚蕾於上周(17日)發出近5千字控訴文，聲言王力宏有已婚炮友，在傳媒廣泛報道下，徐若瑄「被對號入座」，她一連發了3篇聲明自清，不過效用唔大，亦冇人為她站出來澄清。今日(23日)，徐若瑄老公李雲峰(Sean)終於發聲明捍衛老婆，遲到好過冇到！