39歲「口罩小姐」徐蒨駖無預警宣布離婚！結束9年婚姻惹揣測 昔日獲老公力撐選美成追憶
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憑ViuTV選秀節目《最後一屆口罩小姐選舉》奪得亞軍而為人熟悉的「阿姨」徐蒨駖（本名徐蒨寧），昨日（21日）深夜突然在社交平台投下震撼彈，無預警宣布離婚！昔日她以36歲高齡參選環球小姐，獲老公Andy在背後大力支持，恩愛畫面仍歷歷在目，想不到事隔僅兩年，9年婚姻竟走到盡頭，消息震驚全城，到底這段看似美滿的關係背後發生了甚麼事？
徐蒨駖深夜發文宣布離婚
徐蒨駖在今日深夜於個人社交網站上載了一段文字，正式向外界公布離婚消息，內容寫道：「我與Andy叢培銘已於2026年2月正式辦理離婚手續，結束9年夫妻關係。」她強調，離婚後兩人依然會將女兒放在首位，承諾會共同撫養女兒Amelia，因為「孩子嘅健康成長對我哋嚟講係最重要嘅事。」文末她亦感謝大家一直以來的支持，措辭冷靜但消息卻極具爆炸性，讓不少粉絲及網民措手不及。
昔日獲前夫力撐高齡選美
這次離婚消息之所以如此令人震驚，全因徐蒨駖與前夫Andy過往一直表現恩愛。最令人印象深刻的，莫過於前年（2024年），當時已36歲的徐蒨駖在丈夫的鼓勵下，毅然參加香港區「環球小姐」選拔賽，成為當年年紀最大的參賽者。雖然最終落敗，但她當時曾表示選美讓她更認識自己，是一次畢生難忘的經歷。丈夫的公開支持曾被視為兩人感情穩定的最佳證明，想不到這段佳話如今已成追憶，強烈對比令人不勝唏噓。
徐蒨駖口罩小姐亞軍入行
現年39歲的徐蒨駖，最初因在2021年參選ViuTV舉辦的《最後一屆口罩小姐選舉》、並以「阿姨」之名勇奪亞軍而彈起。比賽結束後，她獲邀成為ViuTV節目《囝囝女女730》主持之一，正式加入娛樂圈。在入行前，她曾任職馬來西亞航空公司的空姐，後來轉型為專業化妝師，身兼藝人、KOL及媽媽等多重身份，其保養得宜的外貌與身材，加上勵志的背景故事，一直深受網民喜愛。
9年婚姻告終惹外界揣測
由於徐蒨駖的離婚消息來得太突然，外界對此議論紛紛。過往她曾分享與奶奶同住亦無婆媳糾紛，大讚奶奶是維持家庭和睦的關鍵，更引述奶奶金句「家和萬事興」，家庭生活看似相當美滿。如今突然宣布結束9年關係，與昔日塑造的幸福形象形成巨大反差，雖然她並未透露離婚原因，但已引發外界諸多揣測，不少網民都對消息表示愕然，並為她打氣，希望她與女兒能展開新生活。
圖片來源：threads、IG@hkstreetportrait、IG@auntielimemarie、IG@andytotti10資料或影片來源：原文刊於新假期