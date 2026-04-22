39歲「口罩小姐」徐蒨駖無預警宣布離婚！結束9年婚姻惹揣測 昔日獲老公力撐選美成追憶

憑ViuTV選秀節目《最後一屆口罩小姐選舉》奪得亞軍而為人熟悉的「阿姨」徐蒨駖（本名徐蒨寧），昨日（21日）深夜突然在社交平台投下震撼彈，無預警宣布離婚！昔日她以36歲高齡參選環球小姐，獲老公Andy在背後大力支持，恩愛畫面仍歷歷在目，想不到事隔僅兩年，9年婚姻竟走到盡頭，消息震驚全城，到底這段看似美滿的關係背後發生了甚麼事？