徐錦江帶挈高顏值22歲兒子上央視 台上表現鎮定獲封「翻版李棟旭」
徐錦江兒子亮相央視
近日，徐錦江的22歲兒子徐菲於央視節目《新聲樂游季》獻唱《我在海上將你拾起》！不少內地觀眾都大讚徐菲歌技了得，並且表示十分期待徐菲之後在內地演藝圈的發展。22歲的徐菲之所以可以突然亮相央視，外界都認為是全靠父親徐錦江多年來愛國的形象，才能為兒子成功鋪路，讓兒子成功亮相央視！
22歲兒子被讚顏值高
今年22歲的徐菲在近年經常跟父親徐錦江一起北上拍攝綜藝節目，兩父子一起拍攝的《一路成年》也令徐菲在內地累積了不少人氣。身高190、外表俊俏的徐菲被不少網民大讚徐菲遺傳了父母的優良基因，夠高又夠靚仔，令他被網民稱為「翻版李棟旭」。
徐錦江愛國上熱搜
近年北上發展的徐錦江，早前突然上了微博的熱搜榜，全因為徐錦江在2019年錄製的綜藝節目《一路成年》再次受到內地網民的關注。片中徐錦江帶兒子徐菲，一同參觀位於重慶的人民解放紀念碑。拍攝當日下起大雨，但徐錦江在紀念碑前突然放下雨傘，右手緊按左心口，熱淚盈眶地向兒子發表愛國感言：「就是有了他們，才有了今天，一個國家不可以沒有英雄，一個民族不可以沒有先鋒，沒有這些英雄先驅，我們真的沒有今天的強大。」如此愛國的徐錦江，瞬間獲得內地網民的擁戴，令他人氣急升。
徐錦江北上挖金露真情 獲內地網民大讚
除此之外，鰲拜形象深入民心的徐錦江，經常在《一路成年》中表現感性的一面。徐錦江在節目中曾經分享過自己與兒子的關係。徐錦江自爆自己十分依賴兒子，連芝麻小事都會打電話問兒子意見。當製作組問其原因時，徐錦江幾度哽咽，邊落淚邊表示除了因為自己內心孤獨之外，主要因為是年少時缺席了兒子的童年，希望能夠彌補當年地遺憾：「因為我以前經常拍戲，工作好忙，好少時間陪他（徐菲）。他小時候生病，我都不在他身邊，所以這次有機會跟他一起旅行，我會很珍惜。」
徐錦江的感人一幕，令不少內地網民都表示覺得徐錦江好可憐，並且對他改觀，網民都紛紛留言大讚徐錦江：「超級無敵巨可愛」﹑「他真是反差最大的一個」！