微辣新年開騷多個環節被轟Hea做 忠粉列4大點狠批：唔會再畀錢睇

YouTube界大受歡迎的微辣在年初二、三舉辦了一連兩場的舞台劇《一年之計搞乜春》，吸引了不少網民到場支持。可是事後有不少買票入場的觀眾都表示非常不滿今次微辣成員們的表現，有忠粉更列出4大點狠批今次演出之餘，更揚言不會再​​畀錢睇騷！