微辣新年開騷多個環節被轟Hea做 忠粉列4大點狠批：唔會再畀錢睇
忠粉列4大點狠批微辣新年騷Hea做
微辣在新年期間舉行了一連兩場的魔術舞台劇《一年之計搞乜春》，卻引來不少入場支持的觀眾們不滿。有忠粉在社交平台發文狠批今次新年騷同幼稚園畢業表演冇分別，列出4大問題逐點鬧，最後更揚言之後不會再畀錢入場睇騷添！
狠批1：整個表演毫無主旨重點 多個環節都Hea做
該名網民一開始就狠批今次微辣新年騷毫無主題重點，整場表演同幼稚園畢業表演冇分別：「冒一個主旨貫穿整個表演；僅此一年之計高乜春真係唔知佢搞乜春。成個表演拼拼湊湊，感覺上有啲乜嘢小小才藝就擺上枱，似幼稚園畢業表演。」而且，多位成員的表現亦強差人意，令該名網民睇到眼火爆：「做乜無啦啦叫嘉盈彈琴？佢彈錯嗰下我哋以為佢搞gag，點知原來佢真係彈錯，我表妹都彈得得好過佢。Yelo段獨腳戲又唔知喺度做乜，劇本又唔好效果又無。」
狠批2：大綱場刊都冇 Coupon冇誠意
該名網民批評大會連場刊都沒有準備，會場內又收唔到Data，令自己和同行朋友都未能夠查閱新年騷的大綱。又有網民批評大會所準備的Coupon毫無誠意：「派出嚟嘅coupon又冇誠意，消費350蚊得30蚊嘅微辣大排檔現金券？我張票尾個discount都開得多過佢。」
狠批3：互動大細超 無視平飛觀眾
之後，網民亦批評以一個只有3,000名觀眾的演出來講，今次微辣新年騷的互動少得可憐。不但後排觀眾根本看不清楚舞台之外，有網民更批評微辣成員們只與買$680貴票的3層觀眾互動，無視5樓的觀眾：「5樓都有觀眾但完全無理會，所有觀眾互動全部只有3樓，派贊助商禮物又只派3樓。唔派贊助商禮物都係其次，又唔係貪啲禮物，但無同5樓觀眾互動點都講唔通，搞到5樓觀眾好似現場睇緊YouTube咁，大家都係有俾錢入場支持，雖然係無3樓咁多，但都係真金白銀入場支持。」
狠批4：魔術效果停留喺10年前
網民最後就狠批今次新年騷的魔術效果停留在10年前，將3分鐘玩完的魔術拉長到15分鐘：「魔術效果停留喺10年前，我大學時期玩嘅魔術都好睇過佢；冇火花冇白鴿冇任何肉眼可見嘅舞台效果，最頂唔順嘅係六毫子最後出嚟嘅泡泡魔術；嗰個真係算係魔術嚟？好唔好意思咁表達出嚟？」
其他網民留言截圖：
六毫子千字文道歉回應
新年騷結束之後，負評如山倒，六毫子都馬上出來發千字文道歉。六毫子表示今次團隊亦感覺到有很多不足的地方，一班演員亦有漏夜探討問題，接下來必定會好好改善，希望下次能夠讓觀眾們看到微辣團隊的進步和誠意。
六毫子道歉全文：
首先，我想代表團隊感謝大家！
我哋第一場表演完咗，收到好多觀眾對表演作出好多建設性嘅評價和意見，我哋衷心感謝每一位。
我哋做完第一場，團隊也感覺到很多不足的地方，演員們漏夜檢討咗好多問題，今次show既監製、編劇及創意總監、導演對場地問題丶魔術問題、劇本問題、演出問題、編排問題、節奏問題、時間問題、氣氛問題、定位問題等等等等討論了很多。第二場演出之前做了很多修改，希望盡力補救，可以將最好嘅一面比到大家。
我承認呢個表演有很多改善空間，經驗和專業仍末達標，未必係一場好完美、好精彩嘅表演，但絕對係我哋台前幕後用心一起努力付出嘅成果，結果不如預期，我哋必定會好好反思。
我哋未必可以一帆風順，但至少能夠同舟共濟。我總相信一個人可以行得好快，一班人先可以走得好遠。
有你哋嘅意見同鼓勵先可以令我哋走得更加遠。
接下來必定會好好修煉，希望下次有機會見到大家，你們看到的是我哋團隊的進步和誠意。
新年快樂，感謝你們的支持！
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