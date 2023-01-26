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微辣新年開騷多個環節被轟Hea做 忠粉列4大點狠批：唔會再畀錢睇

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YouTube界大受歡迎的微辣在年初二、三舉辦了一連兩場的舞台劇《一年之計搞乜春》，吸引了不少網民到場支持。可是事後有不少買票入場的觀眾都表示非常不滿今次微辣成員們的表現，有忠粉更列出4大點狠批今次演出之餘，更揚言不會再​​畀錢睇騷！

忠粉列4大點狠批微辣新年騷Hea做

微辣在新年期間舉行了一連兩場的魔術舞台劇《一年之計搞乜春》，卻引來不少入場支持的觀眾們不滿。有忠粉在社交平台發文狠批今次新年騷同幼稚園畢業表演冇分別，列出4大問題逐點鬧，最後更揚言之後不會再​​畀錢入場睇騷添！

微辣 微辣在新年期間舉行了一連兩場的魔術舞台劇《一年之計搞乜春》，卻引來不少入場支持的觀眾們不滿。
微辣在新年期間舉行了一連兩場的魔術舞台劇《一年之計搞乜春》，卻引來不少入場支持的觀眾們不滿。（圖片來源：[email protected]__official)

狠批1：整個表演毫無主旨重點 多個環節都Hea做

該名網民一開始就狠批今次微辣新年騷毫無主題重點，整場表演同幼稚園畢業表演冇分別：「冒一個主旨貫穿整個表演；僅此一年之計高乜春真係唔知佢搞乜春。成個表演拼拼湊湊，感覺上有啲乜嘢小小才藝就擺上枱，似幼稚園畢業表演。」而且，多位成員的表現亦強差人意，令該名網民睇到眼火爆：「做乜無啦啦叫嘉盈彈琴？佢彈錯嗰下我哋以為佢搞gag，點知原來佢真係彈錯，我表妹都彈得得好過佢。Yelo段獨腳戲又唔知喺度做乜，劇本又唔好效果又無。」

微辣 六毫子喺新年騷突然衝出嚟講夢想，被網民狠批成個騷冇起承轉合。
六毫子喺新年騷突然衝出嚟講夢想，被網民狠批成個騷冇起承轉合。（圖片來源：[email protected]
微辣 網民表示全場的Black Joe跳舞環節睇得過眼。
網民表示全場的Black Joe跳舞環節睇得過眼。（圖片來源：[email protected]_5587）
微辣 連有份當嘉賓的嘉盈都被批評彈琴彈得好兒戲。
連有份當嘉賓的嘉盈都被批評彈琴彈得好兒戲。（圖片來源：[email protected]

狠批2：大綱場刊都冇 Coupon冇誠意

該名網民批評大會連場刊都沒有準備，會場內又收唔到Data，令自己和同行朋友都未能夠查閱新年騷的大綱。又有網民批評大會所準備的Coupon毫無誠意：「派出嚟嘅coupon又冇誠意，消費350蚊得30蚊嘅微辣大排檔現金券？我張票尾個discount都開得多過佢。」

微辣 憑《一年之計搞乜春》票尾在二月底前去微辣大排檔沙田店，食滿$500可當作$150洗，的確比派出來的coupon更加划算。
憑《一年之計搞乜春》票尾在二月底前去微辣大排檔沙田店，食滿$500可當作$150使，的確比派出來的coupon更加划算。（圖片來源：[email protected]微辣大排檔）

狠批3：互動大細超 無視平飛觀眾

之後，網民亦批評以一個只有3,000名觀眾的演出來講，今次微辣新年騷的互動少得可憐。不但後排觀眾根本看不清楚舞台之外，有網民更批評微辣成員們只與買$680貴票的3層觀眾互動，無視5樓的觀眾：「5樓都有觀眾但完全無理會，所有觀眾互動全部只有3樓，派贊助商禮物又只派3樓。唔派贊助商禮物都係其次，又唔係貪啲禮物，但無同5樓觀眾互動點都講唔通，搞到5樓觀眾好似現場睇緊YouTube咁，大家都係有俾錢入場支持，雖然係無3樓咁多，但都係真金白銀入場支持。」

微辣 今次新年騷被指互動大細超，一班微辣成員只顧住同三樓買了$680的觀眾互動，無視了5樓的觀眾。
今次新年騷被指互動大細超，一班微辣成員只顧住同三樓買了$680的觀眾互動，無視了5樓的觀眾。（圖片來源：[email protected] HK ）

狠批4：魔術效果停留喺10年前

網民最後就狠批今次新年騷的魔術效果停留在10年前，將3分鐘玩完的魔術拉長到15分鐘：「魔術效果停留喺10年前，我大學時期玩嘅魔術都好睇過佢；冇火花冇白鴿冇任何肉眼可見嘅舞台效果，最頂唔順嘅係六毫子最後出嚟嘅泡泡魔術；嗰個真係算係魔術嚟？好唔好意思咁表達出嚟？」

微辣 六豪子有份表演的魔術環節都被網民狠批，表示六豪子的表演根本不能被稱為「魔術」！
六豪子有份表演的魔術環節都被網民狠批，表示六豪子的表演根本不能被稱為「魔術」！（圖片來源：[email protected] HK ）

其他網民留言截圖：

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（圖片來源：網民留言截圖）

六毫子千字文道歉回應

新年騷結束之後，負評如山倒，六毫子都馬上出來發千字文道歉。六毫子表示今次團隊亦感覺到有很多不足的地方，一班演員亦有漏夜探討問題，接下來必定會好好改善，希望下次能夠讓觀眾們看到微辣團隊的進步和誠意。

六毫子道歉全文：

首先，我想代表團隊感謝大家！
我哋第一場表演完咗，收到好多觀眾對表演作出好多建設性嘅評價和意見，我哋衷心感謝每一位。
我哋做完第一場，團隊也感覺到很多不足的地方，演員們漏夜檢討咗好多問題，今次show既監製、編劇及創意總監、導演對場地問題丶魔術問題、劇本問題、演出問題、編排問題、節奏問題、時間問題、氣氛問題、定位問題等等等等討論了很多。第二場演出之前做了很多修改，希望盡力補救，可以將最好嘅一面比到大家。
我承認呢個表演有很多改善空間，經驗和專業仍末達標，未必係一場好完美、好精彩嘅表演，但絕對係我哋台前幕後用心一起努力付出嘅成果，結果不如預期，我哋必定會好好反思。
我哋未必可以一帆風順，但至少能夠同舟共濟。我總相信一個人可以行得好快，一班人先可以走得好遠。
有你哋嘅意見同鼓勵先可以令我哋走得更加遠。
接下來必定會好好修煉，希望下次有機會見到大家，你們看到的是我哋團隊的進步和誠意。
新年快樂，感謝你們的支持！

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圖片來源：[email protected] HK、[email protected]_5587、[email protected][email protected]微辣大排檔、[email protected]

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