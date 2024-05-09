微辣創辦人六毫子宣布「微辣重啟」集思廣益問想睇咩節目 網民留言狂轟
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微辣29歲前經理人阿晶（Jane）去年7月份離世，令微辣受盡網民責罵，最近微辣官方社交網站在去年8月10日在IG宣布暫停更新，而旗下藝人包括豪Dee、霍哥、阿丞等宣布退出微辣。阿晶輕生一事距今將近1年，唔少前微辣藝人紛紛試水溫復出，包括早前Doris多姐以好媽媽形象重新出發，今日凌晨微辣創辦人六毫子（陸志豪）更出PO宣布「微辣重啟」，隨即惹來熱議！
六毫子宣布「微辣重啟」：想睇咩節目
微辣創辦人六毫子（陸志豪）今日凌晨出PO宣布「微辣重啟」，隨即惹來熱議！六毫子起初突然上水問：「有冇人話我知條頸點減 先（在）線等」，其後再問大家「微辣重啟你想睇咩節目」，似乎為復出試水溫！
六毫子為復出鋪路：這是我的使命
六毫子雖然係問大家點減肥，但實際就集思廣益為復出鋪路，果然真係有唔少微辣忠粉向六毫子打氣：「希望快d睇到你地出片」「加油等你地返來」六毫子回應：「會」「得，即搞」；六毫子再堅定承諾「這是我的使命，沒有之一」、「對我來說，微辣重要過我條頸」。
網民反應兩極：感覺就係佢喺度自問自答
消息一出，不過六毫子的復出就引來網民超兩極的反應，雖然不少粉絲為他加油打氣，但亦有不少網民完全唔收貨，更認為可能是六毫子自導自演「自己答完自己之後再覆自己？」「畀人感覺就係佢喺度自問自答，好鬼尷尬啲對話」
至於六毫子問大家「微辣重啟想睇咩節目」，網民回應：「微辣bully王」「微辣遊戲王之誰是喊包」「靈異節目」「想睇你成team人一齊去搵阿晶」「直播宣布收X」
網民鬧爆微辣全體零悔意：以為全世界都係傻
另一方面，亦有網民覺得見到前微辣藝人Doris多姐（李天慧）高調復出，就連Rachel（劉藴晴）以及雞wing（陳康榮）就連環有喜訊，可見他們根本沒有悔意。
「唔怪之得個個都拍片試水溫，根本就一早有哂時間表plan定哂既，即係個個都無悔意」、「有人想睇返微辣我覺得一啲都唔出奇，但又會咁啱咁橋一齊講就好出奇囉，再加上條問題係問緊其他野，全部人都答微辣9唔答8，同佢哋之前拆彈一樣，以為全世界都係傻」、「人無恥便無敵」
圖片來源：IG@ manner__official、IG@sixtycents