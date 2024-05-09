微辣創辦人六毫子宣布「微辣重啟」集思廣益問想睇咩節目 網民留言狂轟

微辣29歲前經理人阿晶（Jane）去年7月份離世，令微辣受盡網民責罵，最近微辣官方社交網站在去年8月10日在IG宣布暫停更新，而旗下藝人包括豪Dee、霍哥、阿丞等宣布退出微辣。阿晶輕生一事距今將近1年，唔少前微辣藝人紛紛試水溫復出，包括早前Doris多姐以好媽媽形象重新出發，今日凌晨微辣創辦人六毫子（陸志豪）更出PO宣布「微辣重啟」，隨即惹來熱議！

