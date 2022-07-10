微辣大文被爆疑似出軌 思南公開發文護航 宣布「已分手」
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Youtube頻道微辣大文在2021年公開與阿妹思男的戀人關係。兩人時不時會以情侶檔出演微辣的影片，身為公開情侶的他們亦受到網民的支持。近日大文在討論區被網民拍到與陌生女子同遊香港的照片，疑似出軌被斷正！消息傳開後，思南亦隨即公開發文護航，同時宣佈兩人已經由「好朋友」變回「朋友」！
疑似微辣大文偷食斷正！
近日，有網民將一張疑似大文與一名陌生女子同遊香港的照片和影片上傳到討論區。影片可見疑似大文的男子拖住一位陌生女子於香港街頭，網民更聲稱「影唔切打茄輪」、「喺條街度狂打茄輪」。大文IG亦於近日上傳了一張香港餐廳的照片，看來大文的確真的來了香港，但女方身份就暫時未知。
思南發文護航 宣佈「已分手」
大文偷食的消息越傳越勁，思南今早亦馬上發文為大文護航。思南在IG Story除了開玩笑叫網民原諒沒有戴口罩的大文之外，更表示自己需要澄清清楚兩人的關係，寫道：「其實我哋由好朋友做番朋友都有一段時間啦。只係覺得冇必要專登講因為我地真係仲係朋友。」，正式宣佈兩人已分手！
思南IG Story全文
「你哋原諒佢啦，下次我會提佢帶番號個口罩。我負責任地都講番兩句啦好冇~ 首先多謝大家關心啦，一訓醒就睇到好嘢我覺得我有必要Stop呢件事嘅，去保護翻同等大家唔洗估估下。而且我哋睇到嘅嘢都未必係全部。但大家信又唔信又好，其實我哋由好朋友做番朋友都有一段時間啦。只係覺得冇必要專登講因為我地真係仲係朋友。（我有提佢係香港小心啲帶好口罩的）點知！好明顯佢冇聽我嘅勸告，搞到咁囉！係香港嘅朋友仔要小心啦，帶好啲口罩！我哋係澳門都會~因為我哋都爆到7彩。」
網民認為大文偷食得太張揚
在思南回應之前，有不少網民都質疑照片中是否真的是大文，認為身為公眾人物的大文偷食得太張揚。此外，亦有網民為大文憂心「你咁樣會搞到大文返唔到澳門」、「擺明叫x啦」、「同親戚家人都唔會咁拖手啦」、「佢咁既樣都一腳踏兩船」、「微辣班人個個都亂」、「大文RIP」。
圖片來源：[email protected]、[email protected]思南 sinam、[email protected]
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