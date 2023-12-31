一文回顧微辣9大女神動向 有人衝出澳門上埋央視！
1.蘇霖（Sulin）
29歲蘇霖是2016年澳門小姐的代表，隨後在2017年加入微辣，並在網上發佈不同類型的影片，正式轉戰幕前。不過蘇霖在2022年宣布離開微辣，並於2019年在澳門開設甜品店，以及開班教授瑜伽。而「阿晶事件」後形象健康的蘇霖並未受到影響，甚至更獲品牌發文力撐。
2.佩男（Puinam）
29歲佩男是模特兒出身，並於2019年加入微辣，更是微辣女神中的型格和性感代表。不過佩男早前因被指有份欺凌阿晶而被網民聲討，隨後佩男便急忙在社交平台發長文表示自己並未欺凌阿晶，更指自己於2021年已對微辣內部沒有過多的溝通及了解，並正式宣布離開微辣。雖然佩男潛水至今，但早前佩男就被發現與妹妹思男一同風騷現身馬場，似乎並未受「阿晶事件」影響。
3.思男（Sinam）
28歲的思男於姐姐佩男一樣是模特兒出身，並於2019年加入微辣，孖住家姐佩男齊齊吸金。思男於阿晶離世翌日凌晨在社交平台開live澄清，更口出狂言表示：「我唔鍾意俾人屈」、「唔知點解話我厚面皮」等，引起網民不滿。雖然思男於9月時發長文道歉，亦宣布離開微辣，不過仍然未能挽回民心。而思男隨後更火速「出山」，繼續在社交平台分享日常生活。
4.劉蘊晴（Rachel）
28歲的劉蘊晴於2017年加入微辣，是微辣中歌喉最好的成員，更在2017年推出首張個人專輯《04:30》，同時身兼KOL以及歌手的身分。而劉蘊晴在「阿晶事件」發生後一直保持「潛水」狀態，直至11月時才首度更新社交平台，為復出試水溫。
5.Tina（田娜）
28歲的Tina原名陳欣，於2017年加入微辣，並以藝名陳田娜活躍於其中。Tina於8月時曾發文悼念阿晶，亦透露自己已在5月時與微辣完約，之後會以個人名義發展事業。而Tina的社交平台隨後亦重新更新，並不時分享日常照片。
6.Doris（多姐）
29歲的Doris又被稱為多姐，原名李天慧。多姐於2017加入微辣，更是微辣的「一姐」。多姐在「阿晶事件」後一直「潛水」，不過早前多姐就疑似被好友「出賣」，將她分享在密友慶祝bb出世的限時動態流出。而多姐最近終於「蒲頭」，在社交平台上分享了自己慶祝生日的新相，更有網民發現她將「招財墨」脱走，被指是換新樣復出。
7.Yelo（黃曉晴）
27歲的Yelo於中六時認識微辣的創辦人6毫子（陸志豪），並於當時加入微辣成為其中一員。Yelo在微辣與人氣成員豪dee（歐陽仲豪）是公認的螢幕情侶，不過二人對於戀情的傳聞就不置可否。Yelo在「阿晶事件」後亦停止更新社交平台，直到9月時才重新「上水」。
8.Sophie（蘇菲）
蘇菲於2019年加入微辣，雖然出鏡不多，但是蘇菲並憑藉超火辣的身材而備受關注。不過在「阿晶事件」發生後，蘇菲在8月時曾留言表示自己已經離開微辣。而未受影響的蘇菲就keep住活躍於社交平台，並不時大派福利益網民！
9.Sofia
26歲的Sofia（麥嘉欣）是出名的7國混血美女，更是2017年國際小姐的澳門代表，並於2019年加入微辣。而「阿晶事件」對Sofia視乎零影響，娛樂事業照就撈到風生水起。Sofia在今年中秋節時更獲安排上央視的中秋晚會唱歌，事業發展十分強勁。
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