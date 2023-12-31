一文回顧微辣9大女神動向 有人衝出澳門上埋央視！

YouTube channel微辣最近因「阿晶事件」飽受負評，更有不少微辣的藝人在事發後紛紛割蓆，宣布離開微辣。而微辣官方亦於8月時宣布會暫停更新，但仍然難平息眾怒，令以眾微辣藝人的付出之路遙遙無期。以下將會為大家整理微辣9大女神，以及她們的最新動向！