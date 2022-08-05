前微辣藝人雲吞七夕放閃 碩士女友係選美季軍 網民質疑容貌「進化」
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前微辣藝人雲吞當年因為私生活不檢點，疑似一腳踏兩船事件後被雪藏，自此甚少亮相於微辣幕前，及後更於藝人名單上消失。昨日（4日）適逢七夕他於ig放閃疑似公開女友，兼大玩吃播，更被網民發現原來雲吞人在內地。
雲吞疑公開女友身份 原來係法律系碩士生
雲吞於IG story貼出放閃影片，影片可見二人手牽手行路的剪影，雲吞還寫上：「七夕快樂！」再加一個心心的emoji，相信其二人關係密切。雲吞更tag埋女方ig，令其身份曝光！女方身材出眾，學歷係碩士級數，畢業於澳門大學法律系。
雲吞女友多次參加選美 2019年嬴過季軍
雲吞女友Rita（維她）曾多次參加選美比賽，於2019年參與《2019 Miss World Noble Queen》時奪得季軍；又於2018年參加《中華才藝小姐國際大賽（澳門賽區）》奪得「最具活力獎」，同年亦曾參與《2018 Miss Landscape International》等等。
雲吞女友身兼多職 模特兒、演員都做過
雲吞女友Rita維她除了多次參與選美比賽，亦身兼多職IG介紹形容自己為「健身模特兒」，而且不時上傳各式造型照，毫不吝嗇好身段。她亦不時上載幕前演出的花絮片段，曾參演微辣短片拍攝，又會跳鋼管舞、玩空中瑜珈等等，百足咁多爪。
網民睇到嬲：呢個世界公平咩
網民見到雲吞放閃後，再睇埋Rita IG即刻畀嬲嬲：「微垃個肥X雲吞條女貢X正嘅…」、「呢個世界公平咩」、「雲吞又食到女」。不過都有網民質疑女方容貌疑似升級：「張相有邊忽係真，p到成幅畫咁」、「硬膠」、「個鼻好假」、「17年啲相同而家都唔同」等等。
女方靚相欣賞：
雲吞疑鋪路北上搵人仔？
雲吞story中，放上了一條食播片，介紹珠海一間餐廳，食小龍蝦等內地知名食物，片中食得津津有味，仲附上簡體字幕，似足內地抖音食播片，似乎為北上發展鋪路？！上年微辣雲吞在霍哥的個人Vlog中現時忙緊開鋪老闆，不過未算正式交代。
撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：ig＠wonton___tai7，ig＠ritatatang
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