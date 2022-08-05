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前微辣藝人雲吞七夕放閃 碩士女友係選美季軍 網民質疑容貌「進化」

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前微辣藝人雲吞當年因為私生活不檢點，疑似一腳踏兩船事件後被雪藏，自此甚少亮相於微辣幕前，及後更於藝人名單上消失。昨日（4日）適逢七夕他於ig放閃疑似公開女友，兼大玩吃播，更被網民發現原來雲吞人在內地。

雲吞 微辣前藝人雲吞因私生活不儉點而被除名。
微辣前藝人雲吞因私生活不儉點而被除名。（圖片來源：[email protected]___tai7）
微辣 雲吞 2人拖著手
雲吞七夕出post放閃，疑似公開女友身份。（圖片來源：ig＠wonton___tai7）

雲吞疑公開女友身份 原來係法律系碩士生

雲吞於IG story貼出放閃影片，影片可見二人手牽手行路的剪影，雲吞還寫上：「七夕快樂！」再加一個心心的emoji，相信其二人關係密切。雲吞更tag埋女方ig，令其身份曝光！女方身材出眾，學歷係碩士級數，畢業於澳門大學法律系。

雲吞 雲吞女友Rita維她畢業於澳門大學法律系碩士。
雲吞女友Rita維她畢業於澳門大學法律系碩士。（圖片來源：[email protected]

雲吞女友多次參加選美 2019年嬴過季軍

雲吞女友Rita（維她）曾多次參加選美比賽，於2019年參與《2019 Miss World Noble Queen》時奪得季軍；又於2018年參加《中華才藝小姐國際大賽（澳門賽區）》奪得「最具活力獎」，同年亦曾參與《2018 Miss Landscape International》等等。

雲吞 雲吞女友曾多次參與選美比賽。
雲吞女友曾多次參與選美比賽。（圖片來源：[email protected]
雲吞 Rita維她是選美比賽常客。
Rita維她是選美比賽常客。（圖片來源：[email protected]
雲吞 Rita維她曾於2019年參與《2019 Miss World Noble Queen》時奪得季軍。
Rita維她曾於2019年參與《2019 Miss World Noble Queen》時奪得季軍。（圖片來源：[email protected]

雲吞女友身兼多職 模特兒、演員都做過

雲吞女友Rita維她除了多次參與選美比賽，亦身兼多職IG介紹形容自己為「健身模特兒」，而且不時上傳各式造型照，毫不吝嗇好身段。她亦不時上載幕前演出的花絮片段，曾參演微辣短片拍攝，又會跳鋼管舞、玩空中瑜珈等等，百足咁多爪。

雲吞 Rita不時上載各式造型照。
Rita不時上載各式造型照。（圖片來源：[email protected]
雲吞 毫不吝嗇身材。
毫不吝嗇身材。（圖片來源：[email protected]
雲吞 型象百變。
型象百變。（圖片來源：[email protected]
雲吞 Rita閒時會玩空中瑜珈。
Rita閒時會玩空中瑜珈。（圖片來源：[email protected]
雲吞 Rita仲識跳鋼管舞。
Rita仲識跳鋼管舞。（圖片來源：[email protected]
雲吞 Rira維她曾參拍攝微辣短片。
Rira維她曾參拍攝微辣短片。（圖片來源：[email protected]

網民睇到嬲：呢個世界公平咩

網民見到雲吞放閃後，再睇埋Rita IG即刻畀嬲嬲：「微垃個肥X雲吞條女貢X正嘅…」、「呢個世界公平咩」、「雲吞又食到女」。不過都有網民質疑女方容貌疑似升級：「張相有邊忽係真，p到成幅畫咁」、「硬膠」、「個鼻好假」、「17年啲相同而家都唔同」等等。

雲吞 有網民睇過2017年的Rita與現時相比，覺得她容貌「進化」。
有網民睇過2017年的Rita與現時相比，覺得她容貌「進化」。（圖片來源：[email protected]
雲吞 今年6月的Rita。
今年6月的Rita。（圖片來源：[email protected]

女方靚相欣賞：

雲吞疑鋪路北上搵人仔？

雲吞story中，放上了一條食播片，介紹珠海一間餐廳，食小龍蝦等內地知名食物，片中食得津津有味，仲附上簡體字幕，似足內地抖音食播片，似乎為北上發展鋪路？！上年微辣雲吞在霍哥的個人Vlog中現時忙緊開鋪老闆，不過未算正式交代。

微辣 雲吞
（圖片來源：ig＠wonton___tai7）
微辣 雲吞
（圖片來源：ig＠wonton___tai7）

撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：ig＠wonton___tai7，ig＠ritatatang

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