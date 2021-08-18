思家大戰｜李思捷自嘲係十大乞人憎藝人 拍宣傳片被狂鬧正仆街

李思捷回巢主持全新遊戲節目《思家大戰》，未開播前已經是非多多，被網民票選為「十大乞人憎藝人排行榜」第三名的李思捷，被指回巢無綫有趕客之嫌！李思捷在宣傳片中利用負評玩自嘲，更被數臭正仆街﹗夠晒玩嘢﹗

文：東方新地｜圖：《思家大戰》宣傳片截圖