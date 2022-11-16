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台慶盤點｜細數10個性感凸圍女星　劉穎鏇最強Body贏晒

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無綫一向人才濟濟，一眾花旦擁姣好身材，豐滿上圍和A4螞蟻腰非常吸睛。近年不少花旦都中門大開，大曬好身材，以下盤點近年性感凸圍女星，而後輩中劉穎鏇的最強Body究竟可否打敗「咪神」張秀文成新一代「咪神」？

陳煒

現年48歲的陳煒身材不比其他小花差，在2016年台慶時，陳煒、張秀文和高海寧表演肚皮舞，當時網民聚焦在陳煒的上圍，網民笑言「咪神」張秀文和高海寧完全是被比下去。陳煒接受其他傳媒訪問時笑言自己「睇Size我簡直係越級挑戰啦！我係靠『墊』勝」。

性感凸圍女星 陳煒在台慶大曬身材跳肚皮舞，身材比得上高海寧
陳煒在台慶大曬身材跳肚皮舞，身材比得上高海寧（圖片來源：[email protected] USA Official）
性感凸圍女星 陳煒豐滿上圍成網民焦點
陳煒豐滿上圍成網民焦點（圖片來源：[email protected] USA Official）

陳自瑤

41歲的陳自瑤也是網友眼中公認女神之一，她跳肚皮舞的部份雖然沒有陳煒搶眼，但在不同台慶及頒獎禮中穿著的衣服完勝不少女藝人。

性感凸圍女星 《萬千星輝頒獎典禮2020》王浩信成「雙料視帝」，當時陳自瑤表情引起討論。值得一提當日陳自瑤件衫非常性感。
《萬千星輝頒獎典禮2020》王浩信成「雙料視帝」，當時陳自瑤表情引起討論。值得一提當日陳自瑤件衫非常性感。（圖片來源：YouTube）
性感凸圍女星 有自信。
有自信。（圖片來源：[email protected] USA Official）
性感凸圍女星 陳自瑤在台慶大曬身材跳肚皮舞。
陳自瑤在台慶大曬身材跳肚皮舞。（圖片來源：[email protected] USA Official）

徐菁遙（徐淑敏）

今年38歲的徐菁遙婚後便淡出娛樂圈，專心相夫教子和做生意。雖然年屆38但身材猶如18歲，她早前舉辦生日派對，扮國際知名影星奧黛麗·赫本，身穿黑色低胸長裙的徐菁遙完全贏好姐妹陳自瑤和沈卓盈十條街。

性感凸圍女星 徐菁遙徐淑敏）姣好身材一直都是網民的焦點
徐菁遙（徐淑敏）姣好身材一直都是網民的焦點（圖片來源：東方新地照片庫）
性感凸圍女星 徐菁遙徐淑敏）即時生了三胎，身材同樣能保持堅挺
徐菁遙（徐淑敏）即時生了三胎，身材同樣能保持堅挺（圖片來源：東方新地照片庫）

張秀文

一提起「咪神」便會想到張秀文，今年35歲的張秀文擁34D的，因為身材豐滿而經常在電視劇中飾演身材豐滿、誘惑偏多的角色。其實她在2016年《超強選擇1分鐘》玩滑水梯競技比賽時，因為伏身胸壓水泡令張秀文被網民指「禾稈冚珍珠」，力封她成為「新一代無綫咪神」。

性感凸圍女星 張秀文經常在社交平台上大曬福利
張秀文經常在社交平台上大曬福利（圖片來源：[email protected]
性感凸圍女星 張秀文在選港姐的時候直言完全不怕泳裝環節
張秀文在選港姐的時候直言完全不怕泳裝環節（圖片來源：[email protected]

麥明詩

今年30歲的麥明詩，自2019年淡出娛樂圈轉行擔入商業的顧問的麥明詩身材同樣不惹少，日前爸爸上載家庭聚餐的合照，她身穿貼身透視上衣，突顯出她玲瓏浮凸的曲線。

性感凸圍女星 麥明詩淡出娛樂圈後身材越來越豐滿
麥明詩淡出娛樂圈後身材越來越豐滿（圖片來源：[email protected]

馮盈盈

今年28歲的馮盈盈當年參選港姐時，官方公布數字是31A。她入行數年，上圍升級幾倍，更經常在Instagram 大派福利。她也曾在自己主持的節目《後生仔傾吓偈》中透露自己買內衣一定要有Push Up 效果。

性感凸圍女星 馮盈盈在《反黑路人甲》中脫衣成網民最深刻的一幕
馮盈盈在《反黑路人甲》中脫衣成網民最深刻的一幕（圖片來源：TVB《反黑路人甲》截圖）

蔡思貝

拿過最佳女主角蔡思貝最近出席《周年慶典節目巡禮2023》時，身穿紅色低胸連身短裙上陣，大曬好身材。今年31歲的蔡思貝其實是「禾稈冚珍珠」，她早前上載性感紅色比堅尼相，被網民大讚她身材好「嘩，有料之人！」

性感凸圍女星 蔡思貝被指「禾稈冚珍珠」
蔡思貝被指「禾稈冚珍珠」（圖片來源：[email protected]
性感凸圍女星 蔡思貝曾上載紅色泳衣，非常吸睛
蔡思貝曾上載紅色泳衣，非常吸睛（圖片來源：[email protected]
性感凸圍女星 思貝谷到盡。
思貝谷到盡。（圖片來源：[email protected] sisleychoi）
性感凸圍女星 樣貌都非常誘人。
樣貌都非常誘人。（圖片來源：[email protected] sisleychoi）

傅嘉莉

今年37歲的傅嘉莉在今年頭上載自己的行山照，身穿粉色sport bra和瑜珈褲，螞蟻腰和豐滿的上圍令人有噴血的感覺，網民紛紛留言「好sexy」、「so hot」。而她曾經在無綫節目《識玩旅行團2》中穿純白色比堅尼令34C上圍非常突出，而羅家英都把傅嘉莉的性感泳照分享至限時動態。

性感凸圍女星 傅嘉莉黑色泳衣大騷好身材
傅嘉莉黑色泳衣大騷好身材（圖片來源：[email protected]
性感凸圍女星 白色泳衣更是把她的身材完美凸出
白色泳衣更是把她的身材完美凸出（圖片來源：[email protected] USA Official）

張曦雯

今年32歲的女神張曦雯除了因為打機而深受網民歡迎，她的身材同樣不惹少。本身擁34C的張曦雯早前和公開好朋友朱韻韻在酒店Staycation的泳衣加白恤衫照，但相片「遮遮掩掩」，網民於是要求公開泳裝照。張曦雯便應網民要求上載相片，盡曬完美身材。

性感凸圍女星 女神張曦雯早前和好友朱韻韻Staycation時，大曬泳衣裝
女神張曦雯早前和好友朱韻韻Staycation時，大曬泳衣裝（圖片來源：[email protected]
性感凸圍女星 張曦雯樣靚身材正，性格麻甩，一直是網民的心目中的女神之一。
張曦雯樣靚身材正，性格麻甩，一直是網民的心目中的女神之一。（圖片來源：[email protected]

劉穎鏇

今年只有25歲的劉穎鏇身材不差於同公司的前輩，35D上圍及44吋的長退被網民封為「最強body」。她在新劇《超能使者》中飾個性狂野的「Open姐」，而她在劇中的打扮亦偏向「少布」。

性感凸圍女星 Tiffany在新劇《超能使者》中大Show身材。
劉穎鏇在新劇《超能使者》中大Show身材。（圖片來源：TVB《超能使者》劇照）
性感凸圍女星 劉穎鏇在參選港姐時已有姣好的身材，連C君也不敢望。
劉穎鏇在參選港姐時已有姣好的身材，連C君也不敢望。（圖片來源：TVB《2016香港小姐競選決賽》截圖）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略

圖片來源：東方新地照片庫、[email protected] TVB USA Official、[email protected][email protected] orientalsunday、[email protected]、TVB《反黑路人甲》截圖、[email protected][email protected][email protected]、TVB《超能使者》劇照、TVB《2016香港小姐競選決賽》截圖

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