台慶盤點｜細數10個性感凸圍女星 劉穎鏇最強Body贏晒
陳煒
現年48歲的陳煒身材不比其他小花差，在2016年台慶時，陳煒、張秀文和高海寧表演肚皮舞，當時網民聚焦在陳煒的上圍，網民笑言「咪神」張秀文和高海寧完全是被比下去。陳煒接受其他傳媒訪問時笑言自己「睇Size我簡直係越級挑戰啦！我係靠『墊』勝」。
陳自瑤
41歲的陳自瑤也是網友眼中公認女神之一，她跳肚皮舞的部份雖然沒有陳煒搶眼，但在不同台慶及頒獎禮中穿著的衣服完勝不少女藝人。
徐菁遙（徐淑敏）
今年38歲的徐菁遙婚後便淡出娛樂圈，專心相夫教子和做生意。雖然年屆38但身材猶如18歲，她早前舉辦生日派對，扮國際知名影星奧黛麗·赫本，身穿黑色低胸長裙的徐菁遙完全贏好姐妹陳自瑤和沈卓盈十條街。
張秀文
一提起「咪神」便會想到張秀文，今年35歲的張秀文擁34D的，因為身材豐滿而經常在電視劇中飾演身材豐滿、誘惑偏多的角色。其實她在2016年《超強選擇1分鐘》玩滑水梯競技比賽時，因為伏身胸壓水泡令張秀文被網民指「禾稈冚珍珠」，力封她成為「新一代無綫咪神」。
麥明詩
今年30歲的麥明詩，自2019年淡出娛樂圈轉行擔入商業的顧問的麥明詩身材同樣不惹少，日前爸爸上載家庭聚餐的合照，她身穿貼身透視上衣，突顯出她玲瓏浮凸的曲線。
馮盈盈
今年28歲的馮盈盈當年參選港姐時，官方公布數字是31A。她入行數年，上圍升級幾倍，更經常在Instagram 大派福利。她也曾在自己主持的節目《後生仔傾吓偈》中透露自己買內衣一定要有Push Up 效果。
蔡思貝
拿過最佳女主角蔡思貝最近出席《周年慶典節目巡禮2023》時，身穿紅色低胸連身短裙上陣，大曬好身材。今年31歲的蔡思貝其實是「禾稈冚珍珠」，她早前上載性感紅色比堅尼相，被網民大讚她身材好「嘩，有料之人！」
傅嘉莉
今年37歲的傅嘉莉在今年頭上載自己的行山照，身穿粉色sport bra和瑜珈褲，螞蟻腰和豐滿的上圍令人有噴血的感覺，網民紛紛留言「好sexy」、「so hot」。而她曾經在無綫節目《識玩旅行團2》中穿純白色比堅尼令34C上圍非常突出，而羅家英都把傅嘉莉的性感泳照分享至限時動態。
張曦雯
今年32歲的女神張曦雯除了因為打機而深受網民歡迎，她的身材同樣不惹少。本身擁34C的張曦雯早前和公開好朋友朱韻韻在酒店Staycation的泳衣加白恤衫照，但相片「遮遮掩掩」，網民於是要求公開泳裝照。張曦雯便應網民要求上載相片，盡曬完美身材。
劉穎鏇
今年只有25歲的劉穎鏇身材不差於同公司的前輩，35D上圍及44吋的長退被網民封為「最強body」。她在新劇《超能使者》中飾個性狂野的「Open姐」，而她在劇中的打扮亦偏向「少布」。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
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