樂宜被托頭曬低胸好吸睛 網民1線索發現「男友視角」有古惑
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被譽為「DJ女神」的樂宜不時以火辣身材和大膽福利，吸引大量粉絲支持！她近日以一系列「男友視角」性感照片，讓網民大讚鼻血直流。
樂宜「男友視角」福利網民鼻血直流！
最近，樂宜推出了幾張「PS2模擬男友視角系列」福利，照片中，她身穿一件極具誘惑力的低胸Bar Top，不僅展露了迷人的事業線，挑逗粉絲的視覺感官。另外，她又將頭部放在一男性的手上，做出可愛單眼表情惹人遐想，網民直呼看到鼻血直流了！
網民表示：條錶帶好易認
另一方面，有眼利網民發現呢位男性嘅手戴了一隻價值不菲的名錶（RM 35-03 Rafael Nadal腕錶），網民表示：「有錢就托得起」「條錶帶好易認😌😌😌 #男友力max」「我淨係見到只RM」「RM 3503」
樂宜曬床照表情多多中門大開超「胸狠」
樂宜曬出多張自拍表示：「關於男友視覺這回事⋯」，去到今朝，樂宜又再在床上拍片同大家講早晨：「GOOD MORNING 早安，姐姐的寶寶們」。影片中，樂宜身穿浴袍，側躺床上的擺出唔同表情，伸脷、整頭髮、甜笑樣樣齊，非常誘惑！此外，更見到她中門大開成功谷出超深長Y字事業線，果然「胸狠」！
樂宜玩「真空」騷火辣曲線
樂宜向來性感，今次就更加「暴力」，見她在對鏡自拍，上半身全真空，雙手揸機咁啱遮住私隱部位，但成個畫面都好誘人！火辣曲線表露無遺，有指原來她自資推出豐胸產品，更用自己做「生招牌」，於是不穿內衣，展示最真實效果！網民紛紛留言：「確定過眼神 是醉了」、「索到核爆呀」、「不會黃標嗎」。
樂宜長髮look好清純
樂宜連發多張長髮泳衣靚相，表示：「姐要變回長髮了」，一眼就睇到樂宜轉了長髮多了幾分清純成熟感覺，而螢光粉的水著亦非常養眼！對於呢個新look，網民紛紛留言：「一齊去駁髪」、「長髮更正」、「短頭髮好睇啲」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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圖片來源：IG@lok_lokyi、RICHARD MILLE圖片、IG@lok_lokyii