悠長假期｜李佳芯於《學是學非》扮山口智子舊片翻hit 網民驚嘆：男主角仲靚仔過Edan！

ViuTV日前宣布將會開拍港版《悠長假期》，由視后李佳芯（Ali）夥拍呂爵安（Edan）擔任男女主角，消息一出即時引爆全城熱話！正當大家熱烈討論新版選角之際，Ali昔日《學是學非》好姊妹麥美恩（Mayanne）竟然喺社交平台投下震撼彈，翻出一條Ali多年前「預演」山口智子嘅陳年舊片，唔單止被網民封為「神預言」，片中嘅男主角仲意外被激讚「靚仔過Edan」，究竟係何方神聖？