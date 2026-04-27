悠長假期｜李佳芯於《學是學非》扮山口智子舊片翻hit 網民驚嘆：男主角仲靚仔過Edan！
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ViuTV日前宣布將會開拍港版《悠長假期》，由視后李佳芯（Ali）夥拍呂爵安（Edan）擔任男女主角，消息一出即時引爆全城熱話！正當大家熱烈討論新版選角之際，Ali昔日《學是學非》好姊妹麥美恩（Mayanne）竟然喺社交平台投下震撼彈，翻出一條Ali多年前「預演」山口智子嘅陳年舊片，唔單止被網民封為「神預言」，片中嘅男主角仲意外被激讚「靚仔過Edan」，究竟係何方神聖？
ViuTV翻拍神劇悠長假期全城熱話
由木村拓哉同山口智子主演嘅經典日劇《悠長假期》喺30年前播出後瘋魔全亞洲，被喻為神級作品。ViuTV日前宣布取得授權開拍港版，並由李佳芯飾演「葉山南」（山口智子飾）、呂爵安（Edan）飾演「瀨名秀俊」（木村拓哉飾），而江𤒹生（AK）則飾演Ali細佬。呢個全新組合即時引起網民激烈討論，更令原版劇集再度翻Hit，喺Netflix嘅本地點播排行榜一度飆升到第二位，可見其經典地位不減。
麥美恩驚爆Ali黑歷史 神預言片段曝光
正當討論得如火如荼之際，麥美恩就喺網上分享一條驚人片段，原來李佳芯早喺多年前主持TVB節目《學是學非》時，已經扮演過《悠長假期》女主角「山口智子」，仲同湯博士一齊搞笑還原劇中由3樓掉彈力球嘅經典場面！雖然片中挑戰失敗，但場面極之搞笑。Mayanne嘅呢個「考古大發現」即時令網民嘖嘖稱奇，忍唔住話呢個係「跨時空神預言」！
湯博士意外跑出 網民激讚靚仔過Edan
最估唔到嘅係，網民嘅焦點竟然落喺當年扮演「木村拓哉」嘅湯博士身上！唔少網民睇完條片之後，竟然大讚湯博士個樣好得，仲話佢靚仔過新版男主角Edan，留言包括：「湯博士勁似木村😂」、「呢個靚仔過Edan」、「原來已經有前傳」。呢個意外嘅顏值大比拼，令到成件事更加有話題性，湯博士可以話係意外跑出，人氣急升！
網民驚嘆冥冥中注定 期待Ali新演繹
對於Ali早喺十幾年前已經「演過」葉山南，網民都覺得好神奇，紛紛留言話一切都係整定嘅！有網民驚嘆：「神預言🙃」、「Ali 估唔到有日真係會遇到葉山南呢個角色」、「真係冥冥之中啊😆」。唔少粉絲都多謝麥美恩搵返呢條咁珍貴嘅片段，仲話：「你好正呀，咁都俾你記得起，搵返條片 🤣🤣🤣」。同時，大家亦都非常期待Ali今次喺ViuTV新劇嘅正式演繹，留言表示：「Ali真心合適做這角色💖💖」、「好耐冇睇佢做戲，好期待🥰」。
圖片來源：《悠長假期》劇照、TVB、網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期