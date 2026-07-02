港版《悠長假期》松隆子角色揭盅 傳聞人選Ivyso落空由26歲「最美星二代」接棒

港版《悠長假期》松隆子角色人選終於揭盅，MakerVille官方網站昨日更新劇集資訊，確認由26歲「最美星二代」林愷鈴（Ashley）飾演奧澤涼子一角，此前網上一直盛傳該角由COLLAR成員蘇雅琳演出，結果卻殺出一匹黑馬，消息一出即引爆討論。