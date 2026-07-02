港版《悠長假期》松隆子角色揭盅 傳聞人選Ivyso落空由26歲「最美星二代」接棒
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港版《悠長假期》松隆子角色人選終於揭盅，MakerVille官方網站昨日更新劇集資訊，確認由26歲「最美星二代」林愷鈴（Ashley）飾演奧澤涼子一角，此前網上一直盛傳該角由COLLAR成員蘇雅琳演出，結果卻殺出一匹黑馬，消息一出即引爆討論。
官方網站更新確認林愷鈴接棒松隆子角色
ViuTV今年4月宣布重拍經典日劇《悠長假期》港版，陸續公開角色人選，由MIRROR成員呂爵安（Edan）飾演木村拓哉嘅「瀨名秀俊」、視后李佳芯（Ali）飾演山口智子嘅「葉山南」、江𤒹生（AK）飾演竹野內豐嘅「葉山真二」。唯獨松隆子嘅「奧澤涼子」一直未有官方公布，直至7月1日MakerVille官網正式更新劇集頁面，落實由林愷鈴演出此角，眾演員已初步收到劇本，預計今年下半年開拍。
林愷鈴回應指已收到劇本積極準備中
港版《悠長假期》幕後陣容同樣矚目，由《歎息橋》導演楊承恩和李紹波執導，憑《金都》獲香港金像獎新晉導演嘅黃綺琳擔任編劇。林愷鈴與AK早於劇集《繩角》中已合演過情侶，二人默契十足，近月更被網友點名分別具有小龍女及楊過氣質，今次再結劇緣飾演男女二號，令劇迷相當期待。
26歲學霸星二代憑《COURT！》突破形象
林愷鈴父親為台灣藝人林煒、母親為香港藝人龔慈恩，自小學習鋼琴、小提琴、中提琴及長笛等多種樂器。佢15歲起涉足演藝圈，IB考獲41分入讀港大建築系，2022年畢業後再修讀英語文學及語言學碩士並於去年順利畢業，才貌雙全。最近佢憑劇集《COURT！》飾演狠辣美女律師馮美雪，以流利英文及極具壓迫感嘅法庭表現成功突破鄰家女孩形象，廣獲好評。去年10月更被爆以528萬元購入大坑物業，25歲即榮升業主。
網民熱議蘇雅琳落選林愷鈴清純形象獲讚
消息公布後，網民反應兩極。有網友大讚林愷鈴形象清純，認為佢氣質同松隆子當年喺《悠長假期》中嘅文青感相當脗合，留言表示「Ashley個氣質真係好適合涼子」、「佢同AK喺《繩角》已經好有火花」。不過亦有網民為蘇雅琳感到可惜，指「之前傳咗咁耐以為係Ivy So」。另外有劇迷關注林愷鈴今年稍後播出嘅《地獄大狀》將首次擔正女主角，加上港版《悠長假期》，認為佢正式踏入事業爆發期。
資料或影片來源：原文刊於新假期