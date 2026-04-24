悠長假期｜毛記10年前神作翻紅 楊英偉再被封「港版木村」網民：根本無得輸

ViuTV日前宣布獲日本富士電視台授權，將翻拍神劇《悠長假期》，並由女神李佳芯（Ali）夥拍MIRROR成員呂爵安（Edan）主演，消息一出即時引爆全城熱話，喺各大社交平台瘋狂洗版！不過估你唔到，唔少網民竟然話香港一早已經有翻拍版，仲話係無法超越嘅經典？原來大家講嘅係10年前「毛記電視」為廣告拍嘅惡搞短片《唔長假期》，而當年飾演港版木村嘅，正正係《真情》「林木川」楊英偉！