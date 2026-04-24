悠長假期｜毛記10年前神作翻紅 楊英偉再被封「港版木村」網民：根本無得輸

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ViuTV日前宣布獲日本富士電視台授權，將翻拍神劇《悠長假期》，並由女神李佳芯（Ali）夥拍MIRROR成員呂爵安（Edan）主演，消息一出即時引爆全城熱話，喺各大社交平台瘋狂洗版！不過估你唔到，唔少網民竟然話香港一早已經有翻拍版，仲話係無法超越嘅經典？原來大家講嘅係10年前「毛記電視」為廣告拍嘅惡搞短片《唔長假期》，而當年飾演港版木村嘅，正正係《真情》「林木川」楊英偉！

網民熱捧毛記《唔長假期》 楊英偉版木村盤哉成經典

講起港版《悠長假期》，好多網民第一時間諗起嘅唔係ViuTV新版，而係10年前毛記電視嘅抽水神作《唔長假期》。當年呢條廣告片陣容鼎盛，由菜瑩子飾演「山口瑩子」、劉小華飾演「兒時木村盤哉」，而戲謔版嘅主角「木村盤哉」就由《真情》入面飾演「林木川」（木村）嘅楊英偉擔綱，簡直係神還原！劇情講述木村同瑩子經歷幾十集日劇跑終於跑到教堂，點知女方臨門一腳想悔婚，大爆兩人之間嘅「忘年戀」問題，對白啜核又抵死，成為網民心目中嘅經典。

楊英偉忘年戀對白超爆笑 網民讚好過新版

片中「山口瑩子」對住「木村盤哉」大呻年齡差距，拋出連串金句：「我哋坐地鐵都唔可以一齊坐關愛座」、「八達通入閘，一個係嘟，另一個係嘟嘟嘟, 咁樣啊，你唔驚咩?」而楊英偉飾演嘅木村就深情回應：「雖然木村是會覺得驚，但係木村係唔會怕㗎」。最爆笑係瑩子自爆自己原來已經64歲，只係靠護膚品保持年輕，楊英偉知道真相後竟然反過嚟話：「我真真正正喜歡嘅其實係你嘅樣…調返轉嚟講，如果我見你嘅時候，雖然你係二十幾歲，但係成個阿婆咁嘅樣，咁我就直頭唔會溝你啦，我返去瞓陣好過啦」，劇情反轉再反轉，唔少網民睇完都話呢個版本夠晒貼地又搞笑，難以超越！

網民留言一面倒撐元祖木村

對於ViuTV翻拍，唔少網民都拎返《唔長假期》出嚟重溫，仲一面倒力撐楊英偉先係「香港木村」嘅代表。有網民留言話：「就算今時今日講起木村，我都係諗起林木村個樣，之後先到日本果個😂」、「呢個先係香港木村」。更有人搞笑話：「強烈要求電視台改劇名，否則，如同香港藥房賣假藥一樣可恥」。睇嚟楊英偉喺《真情》嘅「林木川」同毛記嘅「木村盤哉」形象，真係太過深入民心，成為一代人嘅經典回憶。

真木村楊英偉驚喜返港 移民6年遊九龍城勁貼地

最令人驚喜嘅係，正當全城熱議《悠長假期》翻拍之際，已經舉家移民奧地利維也納近6年嘅「元祖木村」楊英偉，近日竟然悄悄返港探親！近年積極經營個人網上頻道嘅佢，日前就約埋好友劉雅麗一齊去即將面臨重建嘅九龍城懷緬一番。佢專登返去以前成日幫襯嘅九龍城街市，同班舊街坊敍舊兼大派手信，又話喺維也納好難買到香港常見嘅食材，今次返嚟掃貨特別有「家鄉味」，作風非常貼地，完全冇架子。

悠長假期 楊英偉 網民翻出10年前毛記電視惡搞作《唔長假期》，楊英偉在《唔長假期》中飾演「木村盤哉」，與女主角上演爆笑忘年戀。（圖片來源：毛記電視）
網民翻出10年前毛記電視惡搞作《唔長假期》，楊英偉在《唔長假期》中飾演「木村盤哉」，與女主角上演爆笑忘年戀。（圖片來源：毛記電視）
悠長假期 楊英偉 由菜瑩子飾演「山口瑩子」（圖片來源：毛記電視）
由菜瑩子飾演「山口瑩子」（圖片來源：毛記電視）
悠長假期 楊英偉 利君牙飾演松牙子（圖片來源：毛記電視）
利君牙飾演松牙子（圖片來源：毛記電視）
悠長假期 楊英偉 龍志權飾演竹野權豐（圖片來源：毛記電視）
龍志權飾演竹野權豐（圖片來源：毛記電視）
悠長假期 楊英偉 銀紙彤飾演涼紙彤（圖片來源：毛記電視）
銀紙彤飾演涼紙彤（圖片來源：毛記電視）
悠長假期 楊英偉 唐詩勁飾演稻詩泉（圖片來源：毛記電視）
唐詩勁飾演稻詩泉（圖片來源：毛記電視）
悠長假期 楊英偉 （圖片來源：毛記電視）
（圖片來源：毛記電視）
悠長假期 楊英偉 網民大讚楊英偉才是真正的「港版木村」（圖片來源：毛記電視）
網民大讚楊英偉才是真正的「港版木村」（圖片來源：毛記電視）
悠長假期 楊英偉 瑩子的對白超好笑！（圖片來源：毛記電視）
瑩子的對白超好笑！（圖片來源：毛記電視）

圖片來源：毛記電視資料或影片來源：原文刊於新假期

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