悠長假期｜毛記10年前神作翻紅 楊英偉再被封「港版木村」網民：根本無得輸
網民熱捧毛記《唔長假期》 楊英偉版木村盤哉成經典
講起港版《悠長假期》，好多網民第一時間諗起嘅唔係ViuTV新版，而係10年前毛記電視嘅抽水神作《唔長假期》。當年呢條廣告片陣容鼎盛，由菜瑩子飾演「山口瑩子」、劉小華飾演「兒時木村盤哉」，而戲謔版嘅主角「木村盤哉」就由《真情》入面飾演「林木川」（木村）嘅楊英偉擔綱，簡直係神還原！劇情講述木村同瑩子經歷幾十集日劇跑終於跑到教堂，點知女方臨門一腳想悔婚，大爆兩人之間嘅「忘年戀」問題，對白啜核又抵死，成為網民心目中嘅經典。
楊英偉忘年戀對白超爆笑 網民讚好過新版
片中「山口瑩子」對住「木村盤哉」大呻年齡差距，拋出連串金句：「我哋坐地鐵都唔可以一齊坐關愛座」、「八達通入閘，一個係嘟，另一個係嘟嘟嘟, 咁樣啊，你唔驚咩?」而楊英偉飾演嘅木村就深情回應：「雖然木村是會覺得驚，但係木村係唔會怕㗎」。最爆笑係瑩子自爆自己原來已經64歲，只係靠護膚品保持年輕，楊英偉知道真相後竟然反過嚟話：「我真真正正喜歡嘅其實係你嘅樣…調返轉嚟講，如果我見你嘅時候，雖然你係二十幾歲，但係成個阿婆咁嘅樣，咁我就直頭唔會溝你啦，我返去瞓陣好過啦」，劇情反轉再反轉，唔少網民睇完都話呢個版本夠晒貼地又搞笑，難以超越！
網民留言一面倒撐元祖木村
對於ViuTV翻拍，唔少網民都拎返《唔長假期》出嚟重溫，仲一面倒力撐楊英偉先係「香港木村」嘅代表。有網民留言話：「就算今時今日講起木村，我都係諗起林木村個樣，之後先到日本果個😂」、「呢個先係香港木村」。更有人搞笑話：「強烈要求電視台改劇名，否則，如同香港藥房賣假藥一樣可恥」。睇嚟楊英偉喺《真情》嘅「林木川」同毛記嘅「木村盤哉」形象，真係太過深入民心，成為一代人嘅經典回憶。
真木村楊英偉驚喜返港 移民6年遊九龍城勁貼地
最令人驚喜嘅係，正當全城熱議《悠長假期》翻拍之際，已經舉家移民奧地利維也納近6年嘅「元祖木村」楊英偉，近日竟然悄悄返港探親！近年積極經營個人網上頻道嘅佢，日前就約埋好友劉雅麗一齊去即將面臨重建嘅九龍城懷緬一番。佢專登返去以前成日幫襯嘅九龍城街市，同班舊街坊敍舊兼大派手信，又話喺維也納好難買到香港常見嘅食材，今次返嚟掃貨特別有「家鄉味」，作風非常貼地，完全冇架子。