愛回家｜再惡搞姜濤？丘梓謙扮人氣偶像「蔥頭 」 強調冇醜化是致敬

鄧智堅早前惡搞姜濤化身「姜蓉」引起關公災難，有關人等馮盈盈和林盛斌都要公開道歉。《愛回家》中童星出身的27歲丘梓謙扮演人氣偶像蔥頭，劇中更有一句對白「蔥頭不紅，天地不容」，被指影射姜濤，即引起網絡暴動。

文：東方新地｜《愛回家》影片截圖、丘梓謙IG