愛回家｜再惡搞姜濤？丘梓謙扮人氣偶像「蔥頭 」 強調冇醜化是致敬
文：東方新地｜《愛回家》影片截圖、丘梓謙IG
「蔥頭」惡搞姜濤 滕麗名做蔥粉
《愛回家》出現新角色新晉人氣偶像「蔥頭」，由童星出身的丘梓謙飾演，髪型及甫士都被指抄足姜濤，在劇中是萬人迷，但有禮、可愛又純真令中女們「大小姐」林淑敏、「熊尚善」滕麗名、「熊若水」呂慧儀都被「蔥頭」降服，齊齊變成追星族。
林小姐爆金句：「幾十歲先嚟學人追星﹗」
「大小姐」林淑敏知道滕麗名、呂慧儀都迷上「蔥頭」後，笑佢哋：「幾十歲先嚟學人追星﹗」之不過大小姐看過「蔥頭」的表演、訪問片段後，同時被「蔥頭」迷倒，最後都加入追星族，被人取笑中女愛追星。
惡搞姜濤引起網暴動
網民睇過該集《愛回家》後指演「蔥頭」丘梓謙明惡搞姜濤，對無綫再次惡搞姜濤感到不滿意，網上引起熱話指「又借姜濤上位」、「無綫又借姜濤增加收視」、「無綫有冇第二啲橋？」、「TBB消費完姜濤未？」、「153今次又成功咗啦﹗」不過亦有組民指劇中大讚「蔥頭」，並指該集內容只是探討追星族心態，有自稱姜糖的網民稱呢集好笑。
網民不滿惡搞姜濤：抄人點會紅﹗
同時網民紛紛到扮演「蔥頭「的丘梓謙IG留言狂插他「奀星一世唔紅」，而丘梓軒對負評亦有回覆，更指明不會刪除負評，不過還未平息大家對無綫再次惡搞姜濤一事的不滿。
被網民爆粗問候 丘梓謙親回負評
丘梓謙認抄姜濤
丘梓謙接受傳媒訪問時，表示有心理準備劇集出街會被姜糖炮轟，丘梓謙強調絕無醜化而是向姜濤致敬，他又指姜濤參加《全民造星》時已留意他，自己亦喜歡MIRROR，丘梓謙承認在劇中飾演新晉偶像「蔥頭」，有參考姜濤平時小動作及甫士，亦有參考韓團男星眼神及表情。
惡搞姜濤的27歲演員丘梓謙是童星出身，曾演過《阿旺新傳》、《老婆大人》、《天涯俠醫》及《秀才遇著兵》等，在2014年入讀藝訓班而正式加入無綫。
《愛回家》惡搞姜濤劇情
曹總找來新晉年輕偶像蔥頭客串《揸流灘》，尚善從來不迷戀偶像，只當蔥頭是個年少無知的小伙子，與他見面後卻大為改觀。曹總決定讓蔥頭演繹高難度角色；尚善翻看網上關於蔥頭的片段，不禁樂在其中。蔥頭舉辦簽名會，城安、若水等人前往湊熱鬧，發現人潮之中竟出現疑似尚善的身影。尚善因追星而身心俱疲，惜無法自拔，遂向若水求助，望可設法脫粉……