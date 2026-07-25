愛·回家之開心速遞｜何晉樂爆升接龍話事人！親揭偷師林淑敏滕麗名練霸氣

在《愛‧回家之開心速遞》中飾演「孻仔」龍舟阿Joe的何晉樂，在昨晚（24日）一集劇情中，竟爆冷成為接龍集團接班人，一夜之間由不被看好的散仔「升呢」做未來話事人。對於角色有如此巨大轉變，何晉樂受訪時坦言是個大挑戰，更分享了自己為角色轉變所做的準備。