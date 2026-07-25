愛·回家之開心速遞｜何晉樂爆升接龍話事人！親揭偷師林淑敏滕麗名練霸氣
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在《愛‧回家之開心速遞》中飾演「孻仔」龍舟阿Joe的何晉樂，在昨晚（24日）一集劇情中，竟爆冷成為接龍集團接班人，一夜之間由不被看好的散仔「升呢」做未來話事人。對於角色有如此巨大轉變，何晉樂受訪時坦言是個大挑戰，更分享了自己為角色轉變所做的準備。
何晉樂剖白阿Joe心路歷程！由小朋友變臥薪嘗膽
對於突然獲「力捧」成為接龍話事人，何晉樂搞笑又謙虛地表示，自己收到劇本時也感到壓力巨大。他透露，為了演好這個轉變，他花了很多心思去揣摩角色的心路歷程。他形容：「當初收到劇本我都覺得係一個好大嘅挑戰，戲份重之餘我都要諗吓我角色心路歷程同心情嘅變化，由一個好小朋友嘅阿 Joe，變成一個權衡輕重、忍辱偷生、臥薪嘗膽嘅 Joe。」他希望觀眾能透過螢幕，感受到他為角色付出的努力。
何晉樂感激前輩！自爆參考林淑敏滕麗名霸氣
要從一個「小朋友」蛻變成能執掌大權的繼承人，氣場的轉變至關重要。何晉樂坦言，為了更好地演繹阿Joe的成熟與城府，他有偷偷向前輩們學習。他特別提到，自己在演繹時，有參考同劇的「大小姐」林淑敏和「熊尚善」滕麗名的演繹方式，學習她們的「霸氣」和「嚴肅」，希望將這份氣勢融入到阿Joe的角色中，令角色的轉變更具說服力。
阿Joe角色勁好玩！何晉樂感恩獲機會：愛上咗演戲
何晉樂非常感激編劇給予他這個充滿挑戰性的機會，讓他能夠隨著劇情發展，與角色一同成長。他認為阿Joe這個角色層次豐富，演起來十分過癮，更坦言這個角色讓他真正愛上了演戲。他興奮地表示：「阿 Joe 係一個好好玩嘅角色，令我本人都愛上咗演戲！」從他的言談間，能感受到他對演藝事業的熱情與投入，也讓觀眾更期待他未來的表現。
網民大讚何晉樂有進步！留言力撐：睇得出好努力
對於何晉樂的演出，不少網民都給予正面評價，認為他成功演活了阿Joe的轉變。網民紛紛留言鼓勵：「阿Joe做得好好，睇得出有進步！」「原來有向前輩學習，難怪氣場唔同咗，好謙虛！」「支持新人！何晉樂加油！」「呢個角色轉變好大，好考演技，但佢handle得唔錯。」「期待阿Joe做接班人之後嘅劇情！想睇佢同大小姐鬥戲！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期