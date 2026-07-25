愛·回家之開心速遞｜大小姐爆喊！爭輸接龍繼承人 輸畀孻仔阿Joe只因1個致命傷？

TVB節目《愛‧回家之開心速遞》結局在即，劇情愈來愈緊張！昨晚（24日）一集揭曉接龍集團接班人選，大龍生（羅樂林飾）竟捨棄最能幹的長女龍力蓮（林淑敏飾），欽點「孻仔」龍舟阿Joe（何晉樂飾）接棒，令大小姐當場崩潰。大龍生親口道出的殘酷理由，究竟是甚麼？