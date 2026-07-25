愛·回家之開心速遞｜大小姐爆喊！爭輸接龍繼承人 輸畀孻仔阿Joe只因1個致命傷？
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TVB節目《愛‧回家之開心速遞》結局在即，劇情愈來愈緊張！昨晚（24日）一集揭曉接龍集團接班人選，大龍生（羅樂林飾）竟捨棄最能幹的長女龍力蓮（林淑敏飾），欽點「孻仔」龍舟阿Joe（何晉樂飾）接棒，令大小姐當場崩潰。大龍生親口道出的殘酷理由，究竟是甚麼？
昨晚劇情大逆轉！大龍生墓前剖白揀阿Joe接棒
昨晚劇情迎來震撼性發展，一直被視為接龍集團繼承人不二之選的「大小姐」龍力蓮，竟大熱倒灶！大龍生在亡妻小柔墓前剖白心聲，坦言雖然大女龍力蓮最為能幹，但最終決定將集團交予「孻仔」阿Joe。豈料這番對話竟被大小姐全部聽見，她一直以為自己是父親的驕傲與首選，沒想到多年來的拼搏與付出，在父親眼中竟有致命缺陷，令她大受打擊，失落得在老公送水輝（許家傑飾）懷中崩潰痛哭，場面極為虐心，令不少觀眾看到心碎。
大小姐多年努力付諸流水 竟因凝聚力不及阿Joe
為何大龍生會作出如此令人意外的決定？原來關鍵並非工作能力，而是「人和」。大龍生在墓前沉痛表示，阿Joe在公司的凝聚力遠比龍力蓮更佳，這句血淋淋的評價，直接道出了大小姐在管理上的致命傷。儘管她為公司立下無數汗馬功勞，但其強悍霸道的作風，令她在集團內樹敵太多，難以服眾。相比之下，阿Joe雖然資歷尚淺，卻更具親和力，能團結人心。這個殘酷又現實的理由，令大小姐意識到自己多年來只是父親平衡各方勢力的一隻棋子，真相叫人心寒。
網民反應兩極！狠批大龍生偏心VS力撐劇情合理
劇集播出後，網上討論區瞬間被洗版，網民反應呈兩極化。大批觀眾心痛大小姐的遭遇，認為劇情擊中不少職場女性的痛點，紛紛留言：「好明白大小姐嘅痛，能幹一生，一切竟不及天生有親和力」、「今集真係心痛大小姐」、「接龍真係太委屈你，你值得更好」、「大小姐好好戲，希望將來正劇更大發揮機會」。不過，亦有另一批網民認為劇情相當寫實，大讚《愛‧回家》愈來愈有正劇味道：「站在管理層角度，大龍生考慮係正路」、「樹敵太多，真的是一個問題」、「身段太狠對一個要傳承集團的人未必好事」、「劇情又好有道理」、「想睇點發展落去，要追」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期