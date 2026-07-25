愛·回家之開心速遞｜林淑敏親解畫！力撐大小姐外冷內熱 驚爆結局開新公司自立門戶？
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《愛‧回家之開心速遞》昨晚（24日）劇情中，「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾）痛失接龍繼承人寶座，引發網民熱議。飾演大小姐的林淑敏接受訪問時，不但為角色護航，更親自劇透結局關鍵發展，原來大小姐將有驚人後着！
林淑敏為大小姐平反！親解角色外冷內熱從未炒人
對於網民心痛大小姐，林淑敏表示劇本寫得很好，並為角色平反。她認為「阿蓮」非常能代表香港女性，因為怕被看不起，所以常常裝腔作勢，但內心其實非常善良。她力撐大小姐「口硬心軟」、「外冷內熱」，並爆出一個驚人事實：「阿蓮好代表到香港女性，怕被人睇唔起，成日裝腔作勢，其實內心善良，又照顧家人。雖然公司班同事被佢鬧到上天花板，但係佢一個都冇炒！」這個細節足以證明大小姐雖然嘴上不饒人，但實質上非常愛護自己的團隊。
大龍生被鬧爆？林淑敏笑言：鬧爆佢係啱呀！
對於劇中父親大龍生的決定引來網民炮轟，林淑敏笑著表示認同：「鬧爆大龍生係啱呀，我哋平時拍嘢都會鬧爆佢，哈哈！」不過她隨即又為「爸爸」解畫，認為每個人的愛的方式都不同，大龍生只是用了自己認為最好的方式去愛錫子女，希望觀眾能理解角色背後的複雜情感。她表示：「我其實想講，每個人愛人嘅方式都唔同，爸爸只係用自己覺得最好嘅方式去錫仔女。」
林淑敏驚爆結局走向！證實大小姐開新公司有後着
訪問中最令人驚喜的，是林淑敏親口劇透了《愛‧回家》的結局走向！早前有眼利網民發現結局宣傳照中，疑似交代了龍力蓮會開新公司。對此，林淑敏大方承認，並透露更多細節：「大結局我係開咗一間公司，呢條線係會連繫龍家其中一部分嘅，大家要多多留意。」她更賣關子表示結局劇本非常精彩，自己希望能做到最好，不留任何遺憾，一番話令觀眾對大小姐自立門戶的劇情線充滿期待。
網民期待大小姐反擊！留言力撐：果然係獨立女性
林淑敏的劇透一出，立即引發網民熱烈討論，不少觀眾都對大小姐的逆襲之路表示期待。網民紛紛留言力撐：「好期待大小姐自立門戶！最強反擊！」「果然係獨立女性！唔靠父幹都可以好勁！」「咁樣個結局先好睇嘛！唔通真係喊完就算咩！」「林淑敏演得真係好，完全代入咗個角色！」「快啲播結局啦！想睇大小姐做大老闆！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期