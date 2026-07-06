愛·回家｜三太身份爆煲激嬲大龍生！樊亦敏出盡奇招箍煲失敗 爆喊離家出走

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節目《愛·回家之開心速遞》劇情再掀高潮！今晚（6日）劇情講到三太（樊亦敏飾）的Coupon女皇身份終於爆煲，惹來大龍生（羅樂林飾）勃然大怒，夫妻關係岌岌可危。三太為箍煲出盡渾身解數，可惜最終仍心碎收場，更嬲爆離家出走，究竟這段豪門婚姻是否就此玩完？

大龍生暴怒誓要揪出隱形同黨

劇情承接早前「Coupon 女皇爆煲了」一集，大龍生得知枕邊人三太白天娥就是他最痛恨的Coupon女皇後，怒火中燒，更誓言要揪出三太背後的「隱形同黨」，令龍家上下氣氛緊張。大龍生的行為太過火，連兒子龍璟風（陳浚霆飾）都看不過眼，挺身為三太抱不平，就連平時同三太爭寵的二太余秀琴（蘇恩磁飾）亦罕有地主動求情，場面感人。相反，三太親生兒子Joe（何晉樂飾）卻在此時選擇與母親劃清界線，態度冷漠，似乎另有隱情。

三太出盡奇招箍煲 扮飄逸美女勁爆笑

為了挽回大龍生的心，三太可謂費盡心力。她先是計劃結束賺錢的Coupon女皇業務，又日日煲靚湯，發動「靚湯攻擊」，希望大龍生能消氣。眼見大龍生依然不為所動，三太更使出終極大絕，在停車場上演一幕扮「飄逸美女」的戲碼，企圖以柔情打動老公。樊亦敏在這場戲中既要交出喊功，又要不顧儀態搞笑，完全是演技大爆發，雖然場面爆笑，卻也透出三太的心酸與無奈。

終極決裂心淡離家出走 累街坊雞犬不寧

即使三太放下身段，出盡所有招數，大龍生仍然堅持不讓步，令兩人關係陷入僵局。多場拉鋸戰看得人心都揪著，充滿唏噓。最終，在「為何永遠放不低」的掙扎過後，三太徹底心淡，嬲爆之下決定離家出走，以示抗議。三太的出走雖然悲情，卻意外地為其他人帶來麻煩，搞到風少、金城安（周嘉洛飾）及Win Win（莊思明飾）等人雞犬不寧，鬧出連番笑話。

網民熱議劇情走向：三太好慘！

劇情播出後引發網民熱烈討論，不少人對三太的遭遇表示同情。有網民留言狠批大龍生：「大龍生真係小氣到核爆！三太都係想慳錢啫！」、「樊亦敏扮飄逸美女嗰度笑到我肚痛，但又覺得佢好慘！」、「三太快啲同大龍生分手啦，唔值得！」亦有觀眾期待後續發展：「期待之後點發展，三太離家出走肯定好好笑！」、「三太終於硬氣一次，支持佢！」

愛·回家之開心速遞 樊亦敏 （圖片來源：TVB）
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愛·回家之開心速遞 樊亦敏 （圖片來源：TVB）
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愛·回家之開心速遞 樊亦敏 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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