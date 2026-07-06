愛·回家｜三太身份爆煲激嬲大龍生！樊亦敏出盡奇招箍煲失敗 爆喊離家出走

節目《愛·回家之開心速遞》劇情再掀高潮！今晚（6日）劇情講到三太（樊亦敏飾）的Coupon女皇身份終於爆煲，惹來大龍生（羅樂林飾）勃然大怒，夫妻關係岌岌可危。三太為箍煲出盡渾身解數，可惜最終仍心碎收場，更嬲爆離家出走，究竟這段豪門婚姻是否就此玩完？