愛·回家｜二太倒戈幫三太！一句「我唔開心」真情告白 亦敵亦友姊妹情睇喊網民

TVB節目《愛·回家之開心速遞》中，二太（蘇恩磁飾）與三太（樊亦敏飾）的爭寵鬥爭一直是觀眾焦點，但今晚（6日）劇情卻出現感人反轉！面對三太失寵被打入冷宮，二太竟心疼落淚，更向三太真情告白，一句對白完美演繹了兩人「亦敵亦友」的另類姊妹情，場面極為感人。