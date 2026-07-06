愛·回家｜二太倒戈幫三太！一句「我唔開心」真情告白 亦敵亦友姊妹情睇喊網民
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TVB節目《愛·回家之開心速遞》中，二太（蘇恩磁飾）與三太（樊亦敏飾）的爭寵鬥爭一直是觀眾焦點，但今晚（6日）劇情卻出現感人反轉！面對三太失寵被打入冷宮，二太竟心疼落淚，更向三太真情告白，一句對白完美演繹了兩人「亦敵亦友」的另類姊妹情，場面極為感人。
三太身份曝光遭圍剿 二太挺身而出求情
今晚劇情講述大龍生（羅樂林飾）發現三太就是Coupon女皇後大發雷霆，決意嚴懲，令三太在龍家地位岌岌可危。就在眾人噤若寒蟬之際，平時與三太鬥得最激烈的二太余秀琴，竟然一反常態，主動站出來為三太向大龍生求情。這個意想不到的舉動，不僅讓龍家上下感到驚訝，更為這段豪門恩怨增添了一抹溫情，展現了女人之間複雜而真摯的情誼。
二太爆喊金句：你畀威哥打落冷宮 我一啲都唔開心
全晚最催淚的一幕，莫過於二太與三太的「真情告白」。看著失寵又傷心的三太，與她「孖公仔」般鬥足多年的二太，終於忍不住流下心疼的眼淚。她真誠地對三太說：「你畀威哥打落冷宮，我應該會好開心，但我一啲都唔開心」，這句金句簡單直接，卻充滿力量，道盡了兩人超越爭寵、愛恨交織的深厚感情，完美演繹了何謂「亦敵亦友」的最高境界。
回顧多年爭寵史 昔日互鬥變今日扶持
二太與三太的關係一直是《愛·回家》的看點之一，兩人多年來的互動見證了關係的轉變。
**多年來：** 為了討好大龍生，二太與三太經常上演爭寵戲碼，從衣著打扮鬥到愛心湯水，是龍家最常見的風景線，兩人互不相讓，火花四濺。
**近期：** 隨著三太經營「Coupon女皇」事業，兩人互動增多，時而合作時而互窒，關係在鬥氣中變得更為微妙，不再是純粹的競爭對手。
**今晚：** 二太的真情告白，標誌著兩人關係的昇華。在三太最需要支持的時候，昔日的敵人成為了最可靠的盟友，這份「另類姊妹情」的轉變，讓觀眾動容。
網民洗版大讚感動：呢段姊妹情好真！
二太與三太的感人場面播出後，網民反應極為熱烈，紛紛在討論區洗版大讚。不少觀眾表示被這段姊妹情感動到眼濕濕：「睇到二太講嗰句對白，我眼濕濕！估唔到佢哋感情咁深！」、「呢啲就係女人嘅友誼，又鬥又愛，好真實！」、「蘇恩磁同樊亦敏演技太好，完全演活咗對鬥氣姊妹！」更有網民表示：「比起三太同大龍生條線，我更想睇二太同三太之後點樣聯手！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期