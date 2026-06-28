愛‧回家之三代同糖｜劇組暗藏兩大武林高手！容天佑吳兆麟背景嚇親網民：以為係普通靚仔！
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無綫新劇《愛‧回家之三代同糖》今日（28日）公布演員名單，竟暗藏兩大「武林高手」！容天佑（Alex）與吳兆麟（Alan）原來都身懷絕技，現實中不但是跆拳道高手，更精通多種武術及才藝，背景絕對不簡單，讓網民大呼意想不到！
容天佑師承陳惠敏 竟是截拳道第五代傳人
在劇中飾演富二代「高冠一」的容天佑，現實中是位文武雙全的武術強人。他早於2011年已在《功夫新星》奪得第3名，4歲因體弱被家人送去學跆拳道，現已是黑帶4段高手。更驚人的是，他8歲時因參加節目認識吳永森師父，成為截拳道第五代傳人。除此之外，他還懂得拳擊與泰拳，分別師承陳惠敏和徐家傑，武術背景相當顯赫。除了武功，他更精通跳舞、朗誦和唱歌，絕對是新生代的武打才子。
吳兆麟曾奪廣東省跆拳道冠軍 拉小提琴達8級
另一位隱世高手是飾演「范特栖」的吳兆麟，他曾憑《全城一叮》的小提琴加拉丁舞及《福祿壽訓練學院》的雙節棍表演令人印象深刻。原來他私下完全沒有舞蹈底子，反而是一位跆拳道及小提琴高手。Alan自5歲起學習兩者，曾憑跆拳道勇奪廣東省第一名，並擁有小提琴8級音樂資格，同樣是「文武雙全」的代表，與他俊朗的外表形成極大反差。
網民洗版大讚：期待劇中打返幾場
兩位「隱世高手」的背景曝光後，網民紛紛表示震驚，並對劇集期待值大增。網民留言洗版：「真係估唔到！原來唔係得個樣！」、「容天佑個背景勁到可以拍戲！」、「希望監製加返啲打戲俾佢哋，唔好浪費咗！」、「吳兆麟又識拉小提琴又打得，太屈機了吧！」、「TVB終於有識打嘅後生仔，要好好捧下！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期