愛‧回家之三代同糖｜劇組暗藏兩大武林高手！容天佑吳兆麟背景嚇親網民：以為係普通靚仔！

無綫新劇《愛‧回家之三代同糖》今日（28日）公布演員名單，竟暗藏兩大「武林高手」！容天佑（Alex）與吳兆麟（Alan）原來都身懷絕技，現實中不但是跆拳道高手，更精通多種武術及才藝，背景絕對不簡單，讓網民大呼意想不到！