愛‧回家之三代同糖｜聲夢小花變八卦OL！胡敏芝廖家爵演慳家CP 網民期待職場火花！
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無綫全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》今日（28日）公布新一批演員角色，當中胡敏芝（Karen）、廖家爵、林沚羿（Venus）及潘靜文（Sherman）等一眾年輕演員將會進駐辦公室，上演一幕幕職場眾生相，當中「慳家CP」與「聲夢八卦小花」的設定更是充滿喜感，引發網民期待！
胡敏芝廖家爵組慳家CP 慳自己富女友勁有反差
備受重用的胡敏芝將飾演進取型Gen Z「盧漢娜」，人生目標是儲錢買樓，為人精明慳家，更是網購達人。而2024年台慶「全台力撐潛質男藝人」得主廖家爵，則飾演其男友「鐵金剛」，同樣樂觀上進又慳家，但最有趣的是他奉行「慳自己、富女友」的原則，對女友絕不吝嗇，角色設定相當討喜，這對「慳家CP」的互動勢成劇中一大看點。
聲夢孖寶林沚羿潘靜文 變身八卦天后與追星吃貨
同樣備受關注的還有兩位「聲夢小花」林沚羿和潘靜文，她們將在劇中化身辦公室搞笑擔當。林沚羿飾演八卦收風小天后「曾碧池」，角色名已充滿喜感；而潘靜文則飾演追星族兼吃貨「莫希靈」，相信兩位將會為辦公室帶來大量笑料。此外，同公司的同事還有徐榮飾演的反差感爆肌大叔「程祥劍」，以及阮兒飾演的秘書Ada，角色配搭新鮮。
網民期待年輕演員火花：呢個Office好有活力
新劇的年輕演員陣容及有趣的辦公室角色設定，成功引起網民討論。不少網民留言表示期待：「呢班後生仔女放埋一齊，個office一定好嘈好搞笑！」、「胡敏芝同廖家爵條線好貼地，慳錢情侶好有共鳴！」、「期待聲夢兩個女仔嘅演出，角色好似好啱佢哋玩！」、「徐榮做爆肌大叔？呢個反差好想睇！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期