愛‧回家之三代同糖｜聲夢小花變八卦OL！胡敏芝廖家爵演慳家CP 網民期待職場火花！

無綫全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》今日（28日）公布新一批演員角色，當中胡敏芝（Karen）、廖家爵、林沚羿（Venus）及潘靜文（Sherman）等一眾年輕演員將會進駐辦公室，上演一幕幕職場眾生相，當中「慳家CP」與「聲夢八卦小花」的設定更是充滿喜感，引發網民期待！