愛‧回家之三代同糖｜大隻仔關曜儁升呢做吳若希男友！劇中演軟飯男 現實竟是星級教練兼多仔公？

無綫新劇《愛‧回家之三代同糖》卡士今日（28日）再有驚喜！憑《臥底嬌娃》贏盡好評的關曜儁（Leo）將升呢與吳若希演情侶，但角色竟是「軟飯硬吃男」，與他現實中的成功形象有極大反差！究竟這位大隻仔現實中是何方神聖？