愛‧回家之三代同糖｜大隻仔關曜儁升呢做吳若希男友！劇中演軟飯男 現實竟是星級教練兼多仔公？
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無綫新劇《愛‧回家之三代同糖》卡士今日（28日）再有驚喜！憑《臥底嬌娃》贏盡好評的關曜儁（Leo）將升呢與吳若希演情侶，但角色竟是「軟飯硬吃男」，與他現實中的成功形象有極大反差！究竟這位大隻仔現實中是何方神聖？
關曜儁新劇演活「鳳凰男」 大男人格食軟飯
在《愛‧回家之三代同糖》中，關曜儁飾演吳若希男友「安多勳」，角色設定充滿喜感，性格大男人，卻又不介意接受女友吳若希的金錢資助，是名副其實的「鳳凰男」，官方形容為「軟飯硬吃男」，角色充滿戲劇衝突，預計將與吳若希擦出不少火花。這次關曜儁挑戰與自身形象截然不同的角色，讓不少觀眾期待他的演繹。
現實是星級健身教練 更是事業家庭兼顧暖男
劇中演活軟飯男，但現實中的關曜儁卻是個不折不扣的事業型才俊兼暖男！他本身是圈中知名的星級健身教練，旗下星級學生粒粒皆星，包括張振朗、朱敏瀚及周嘉洛。關曜儁更擁有極佳生意頭腦，多年前已創辦自己的健身工作室，近年更將健身與治療概念結合，幫助顧客操肌之餘，亦能舒緩勞損不適，生意愈做愈大。事業有成外，他更是圈中出名的「多仔公」及百分百顧家暖男，家庭生活美滿，與劇中角色形成強烈對比。
網民驚訝反差太大：期待佢點演軟飯男
關曜儁的角色設定曝光後，隨即引起網民熱議，不少人都對他劇中與現實的巨大反差感到驚訝。有網民留言表示：「估唔到佢真人咁猛料，仲要係幾個星嘅教練！」、「一個成功嘅生意人走去演軟飯男，呢個反差好有睇頭！」、「好期待佢同吳若希嘅對手戲，睇下佢點樣『軟飯硬食』！」、「佢真人又大隻又顧家，同個角色完全相反，演技大考驗！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期