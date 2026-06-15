愛‧回家之開心速遞｜林淑敏滕麗名逆齡變裝！Terry升呢西裝大佬玩反差萌 畫面震撼
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《愛‧回家之開心速遞》最新劇情玩轉平行時空，除了「雙大CP」身份逆轉，一眾角色的造型更有驚人突破！林淑敏（飾 大小姐）以超少女Pink Lady裝登場，滕麗名（飾 大家姐）則換上長髮look，而最大亮點莫過於Terry（李偉健飾）竟化身西裝大佬，反差萌形象震驚網民！
林淑敏滕麗名逆齡變裝 少女味爆棚
在今晚（15日）及明晚的《愛‧回家》平行時空篇，觀眾除了能看到「雙大CP」再度同框，更能欣賞到林淑敏及滕麗名的驚人「逆齡」演出。去到平行時空的林淑敏，換上一套迷人的Pink Lady裝束，粉色造型少女味極濃，加上她刻意調整的活潑語氣，新鮮感爆棚！至於滕麗名亦一改短髮造型，以一頭長髮示人，逆齡之餘又帶點不羈味道，與其角色設定完美契合，相當過癮。
Terry李偉健升呢做大佬 西裝Look玩轉反差萌
不過，這兩集的最大亮點，絕對是飾演Terry的李偉健！在平行時空中，Terry的身份將由大小姐的細佬「升呢」成為家中「大佬」。他將會以超成熟的眼鏡西裝Look登場，更會刻意壓低聲線，一本正經地說話和演出，與平時觀眾熟悉的「蠢蠢哋」形象形成極大的「反差萌」，單看劇照已令人忍俊不禁，期待值爆燈。
滕麗名預告有彩蛋 大方騷泳衣Look
除了造型和人設上的大變動，劇組更為觀眾準備了額外驚喜。根據官方發放的劇照及消息，滕麗名在今明兩集的劇情中，更會罕有地大晒泳衣Look，為炎炎夏日帶來清涼感覺。想知道阿滕的泳裝造型到底有多吸睛，以及「雙大CP」和Terry在新時空會鬧出甚麼笑話，就絕對不能錯過這兩集的播出。
網民洗版期待Terry：反差萌太屈機
劇集造型照一曝光，立即引起網民瘋狂討論，尤其對Terry的新形象感到驚喜萬分！網民紛紛洗版留言：「Terry做大佬？個世界係咪亂X咗？好想睇！」、「眼鏡西裝Terry好正經，個反差萌太屈機！」、「大小姐個Pink Lady look好可愛，完全唔似平時嘅佢！」、「阿滕長頭髮好有女人味，仲有泳衣睇，必追！」、「今次造型師要加人工啦！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期