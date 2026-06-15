愛‧回家之開心速遞｜林淑敏滕麗名逆齡變裝！Terry升呢西裝大佬玩反差萌 畫面震撼

《愛‧回家之開心速遞》最新劇情玩轉平行時空，除了「雙大CP」身份逆轉，一眾角色的造型更有驚人突破！林淑敏（飾 大小姐）以超少女Pink Lady裝登場，滕麗名（飾 大家姐）則換上長髮look，而最大亮點莫過於Terry（李偉健飾）竟化身西裝大佬，反差萌形象震驚網民！