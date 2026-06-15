愛‧回家之開心速遞｜雙大CP厭倦做長女！意外穿越變細妹 劇情神反轉嚇窒網民

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今晚（15日）播出的《愛‧回家之開心速遞》劇情超展開！「雙大CP」大小姐龍力蓮（林淑敏飾）與大家姐熊尚善（滕麗名飾）因厭倦「長女病」的壓力，竟意外穿越到平行時空，身份大逆轉成為備受寵愛的細妹！二人初時極享受，但隨後發現驚人真相，究竟發生了甚麼事？

今晚劇情神展開 雙大CP穿越時空

今晚及明晚（15及16日）播出的《愛‧回家》第2,829及第2,830集，劇情圍繞備受歡迎的「雙大CP」大小姐龍力蓮（林淑敏飾）及大家姐熊尚善（滕麗名飾）。劇情講述二人同為家中長女，因天資聰穎，長年成為大龍生（羅樂林飾）及根叔（劉丹飾）的「剝削」及「依賴」對象，身心俱疲。一次意外後，她們竟雙雙穿越到另一個平行時空，身份徹底反轉，大小姐變成細妹，大家姐則變成二妹，體驗到前所未有的父愛溺寵。

大小姐大家姐初嚐甜頭 劇情急轉直下

去到平行時空後，大小姐和大家姐終於擺脫長女的重擔，受到大龍生及根叔的無限溺愛，與平時的待遇形成極大反差。起初二人對這種轉變極為享受，沉醉在被捧在手心的幸福感中。不過，隨著她們在平行時空逗留的時間愈來愈長，便愈來愈發現事情唔對路，似乎這個充滿愛的時空背後，隱藏著不為人知的秘密，劇情發展出人意表。

劇情探討長女病引發網民共鳴

今次《愛‧回家》以「長女病」作為主題，成功引起不少觀眾共鳴。劇中大小姐和大家姐的遭遇，正正反映了現實中許多長女在家庭中承受的無形壓力與期望。她們往往被要求更懂事、更有承擔，卻忽略了自己也需要被關愛。劇集透過奇幻的平行時空設定，讓角色體驗身份互換，深刻地探討了家庭關係與個人價值的課題，令不少身為長女的觀眾表示感同身受。

網民熱議劇情：好想睇雙大CP交換人生

預告一出，網民已對「雙大CP」穿越的劇情表示極度期待，紛紛在討論區洗版留言。有網民大讚編劇有創意：「終於唔係爭產，呢啲奇幻題材好新鮮！」、「好想睇大小姐做細妹會點樣恃寵生嬌！」亦有身為長女的觀眾表示感同身受：「長女的悲哀，完全明白！」、「如果可以交換人生就好喇！」、「期待大小姐同大家姐點樣拆解個困局！一定好好笑。」

愛‧回家之開心速遞 林淑敏 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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