愛‧回家之開心速遞｜雙大CP厭倦做長女！意外穿越變細妹 劇情神反轉嚇窒網民

今晚（15日）播出的《愛‧回家之開心速遞》劇情超展開！「雙大CP」大小姐龍力蓮（林淑敏飾）與大家姐熊尚善（滕麗名飾）因厭倦「長女病」的壓力，竟意外穿越到平行時空，身份大逆轉成為備受寵愛的細妹！二人初時極享受，但隨後發現驚人真相，究竟發生了甚麼事？